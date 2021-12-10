Представлена форма сборной России на Олимпийских играх в Пекине

В Москве была представлена официальная экипировка российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Россия все еще находится под санкциями WADA, поэтому основная идея коллекции – отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики.

Форму спортсменов украсила карта, собранная из различных географических объектов России.

Костюм с элементами карты России Pavel Golovkin/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

При этом цвета флага использовать можно, в этот раз основными оттенками коллекции стали тёмно-синий, красный, белый и цвет цин (голубовато-зелёный). Последний в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.

Каждый спортсмен получит комплект из 68 элементов: от парадных костюмов до балаклав.

Экипировка сборной России на ОИ-2022 Pavel Golovkin/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Дизайнеры из компании Zasport не забыли и про практичность в условиях пандемии - в капюшон спортивного костюма вшита защитная маска с римскими цифрами XXIV, порядковым номером Игр в Пекине.