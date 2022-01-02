В Кейптауне задержан подозреваемый в причастности к пожару

По подозрению в причастности к пожару в парламенте ЮАР в Кейптауне задержан один человек. По данным следствия, противопожарные распылители во внутренних помещениях здания парламента не работали, так как кто-то перекрыл клапан.

Парламенту, очередная сессия которого открывается в ближайшие дни, придется искать новое, временное место для заседаний. В здании, построенном в 19-м веке, обвалилась крыша, оно практически полностью уничтожено огнем.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл на место происшествия , когда там еще работали десятки пожарных. "Спасатели проделали невероятную работу. Они приехали через шесть минут и если бы не такая оперативность, то здание Национальной ассамблеи превратилось бы в кучу пепла".

Усилия сосредоточены сейчас на прекращении огня в новой пристройке, где находится зал заседаний.

Точную оценку материального ущерба ещё предстоит провести.

Квартал, где располагается парламентский комплекс, был оцеплен аварийными службами. Оцепление простиралось до собора, где всего за несколько часов до пожара прошла церемония прощания с Десмондом Туту, лауреатом Нобелевской премии мира и борцом за равноправие.