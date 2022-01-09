При пожаре в Бронксе погибли 19 человек, в том числе 9 детей

При пожаре в Бронксе погибли 19 человек, в том числе 9 детейКомментарии
По меньшей мере 19 человек погибли, в том числе 9 детей, при пожаре в многоквартирном доме в Бронксе, на севере Нью-Йорка.
Различные травмы получили более 60 человек, жизнь половины из них находится под угрозой.
По словам главы пожарного департамента Нью-Йорка Дэниела Нигро, "пострадавших находили буквально на каждом этаже здания", многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.
Пожар произошел в 19-этажке "Твин Паркс" на севере города в районе Бронкс в 11 утра, к 14:00 он был потушен. Возгоранию была присвоена максимальная, пятая, категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных.
По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, речь идет об одном из самых крупных по количеству жертв пожаров в истории города.