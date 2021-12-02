Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте ведомства. Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин застрелил из охотничьего карабина лося. Как уточнили в Следственном комитете, депутат не имел разрешения на отстрел этого дикого животного.

СК России возбуждено уголовное дело в отношении Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на территор... https://t.co/cnhUfNrjUY — Следственный комитет (@sledcom_rf) December 2, 2021

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, убив животное, Рашкин спрятал карабин и вместе с соучастником «произвел первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора». Части туши были загружены в автомобиль, а оружие – спрятано.

Машина Рашкина была остановлена сотрудниками областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, которые зафиксировали факт незаконной охоты.

В конце ноября Государственная дума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. По этому делу депутату от КПРФ грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Помимо уголовной Рашкин может быть привлечен еще и к административной ответственности. По данным генпрокуратуры, депутат в момент задержания находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что проходить освидетельствование Рашкин тогда отказался.

Депутат признает, что застрелил лося, но утверждает, что алкоголь не употреблял. Во время задержания Рашкин заявлял, что мясо нашел в лесу, но позже отказался от своих слов. В видеоролике, специально записанном для представления своей позиции общественности, Рашкин заявил, что «стал жертвой стечения обстоятельств» и «провокации». В то же время он готов возместить нанесенный природе ущерб: купить лосиху и выпустить ее на месте охоты.

"Высокопоставленным браконьерам будет сложнее избежать наказания"

Защитники животных отмечают, что это не первый случай, когда депутатов и высокопоставленных чиновников уличают в браконьерстве. При этом,по их словам, чаще всего их действия остаются безнаказанными.

Председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких в интервью Euronews выразил предположение, что в истории с Валерием Рашкиным может быть создан первый прецедент с уголовным наказанием для vip-браконьеров.

Главной интригой остается приговор - отделается Рашкин штрафом или ему назначат наказание в виде лишения свободы Юрий Корецких председатель Альянса в защиту животных

"С учетом большой публичной огласки, оппозиционной деятельности депутата и его чистосердечного признания в нарушении правил охоты, я думаю, что дело доведут до конца. Мы уже видим, как стремительно развиваются события, и передача уголовного дела в суд - всего лишь вопрос времени. Главной интригой для меня остается только приговор - отделается ли Рашкин штрафом или ему назначат наказание в виде лишения свободы. Также интересно будет понаблюдать за процедурой лишения мандата депутата Госдумы. История с Рашкиным прокладывает дорогу для последующих подобных случаев, когда высокопоставленным браконьерам, я надеюсь, будет уже гораздо сложнее избежать наказания, к какой бы партии они не принадлежали", - надеется Корецких.

Активисты ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных "Зооправо" предлагают всем неравнодушным подписать петицию «За запрет царской охоты» и вообще лишить депутатов, силовиков, судей, а также ряд категорий чиновников права охотиться на животных и не выдавать им охотничьи билеты.