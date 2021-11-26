Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в лагере мигрантов на белорусско-польской границе, ознакомился с условиями, в котор**ы**х проживают мигранты и пообещал, что не будет насильно отправлять их на родину.

Лукашенко отметил, что к настоящему времени Белоруссию уже покинули около тысячи беженцев. Они были вывезены в Ирак самолетами "Иракских авиалиний". Два рейса были выполнены в четверг и в ночь на пятницу, еще один - 18 ноября.

"Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите. Захотите уйти отсюда - поможем. Не захотите - будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни", - сказал Лукашенко, обращаясь к мигрантам.

Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

"Мы будем делать все, чтобы сделать ваш временный быт немножко легче. Я знаю, что у вас уже образовалась некая руководящая элита в лагере. Это неплохо. Давайте через них поддерживать контакт. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", - заявил Лукашенко.

"Вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии. Вы видите, как они реагировали, когда вы подошли ближе к ним. Они вас залили ядохимикатами, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и так далее. Не дай бог, пошли бы дальше к границе, начали бы стрелять. Люди с той стороны обезумели», - сказал белорусский лидер.

В ЕС называют действия Беларуси "актом гибридной агрессии". Минск и Москва возлагают ответственность за миграционный кризис на Евросоюз.

Ситуация на границе белорусско-польской границе усугубилась в начале ноября. Несколько тысяч человек попытались прорваться на территорию Польши, сломав заграждение. Позже около двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы.