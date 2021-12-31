Голландцы сбегают от локдауна в Бельгию

За свободой и развлечениями в Бельгию. Так подумали тысячи голландских туристов, сбежавших от локдауна в родной стране.

Нидерланды ввели самые жесткие праздничные ограничения в Европе, закрыв до 14 января магазины не первой необходимости, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры в попытке обуздать распространение нового варианта коронавируса омикрон.

Они сказали, уезжать только по необходимости. И мы сказали "да, это необходимо, для нашего душевного здоровья, приехать сюда" Бастиан турист из Нидерландов

Однако соседняя Бельгия пока предпочитает более мягкие меры, несмотря на опасения новой волны заболеваний в стране.

Местные предприниматели говорят, что локдаун в Нидерландах помог им обеспечить столь необходимый подъем после тяжелых времен пандемии.

Несмотря на настоятельные рекомендации властей не покидать Нидерланды, по некоторым данным, только в среду в Антверпен на поезде приехали более 7,5 тысяч голландских туристов, а на дорогах образовались пробки.

Голландцы уезжают, несмотря на настоятельные рекомендации министра здравоохранения Нидерландов и даже железнодорожной службы страны не пересекать границу.

Большое количество туристов побудило город усилить в четверг полицейские патрули для обеспечения безопасности и регулирования дорожного движения.