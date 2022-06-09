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Франция

Аэропорты Франции: забастовка сотрудников

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 Кнарик Хачатрян
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Логотип авиакомпании AirFrance
Логотип авиакомпании AirFrance   -   Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Бессрочная забастовка, объявленная в четверг во всех аэропортах Франции по призыву профсоюзов, уже стала причиной смены расписания работы крупнейшей международной воздушной гавани страны. ADP, управляющая парижскими аэропортами, объявила об отмене четверти рейсов в Руасси-Шарль-де-Голль. Другие будут задержаны. 

Требования бастующих - привести зарплаты в соответствие с высокой стоимостью жизни. Все профсоюзы в аэропорту Руасси (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa и SUD) призывают сотрудников платформы мобилизоваться, чтобы потребовать повышения заработной платы на 300 евро "безоговорочно, для всех". И это только начало. 

"На мой взгляд, это не последнее (забастовочное движение), и влияние будет расти", - говорит работник профсоюза. 

На плакате, который устанавливает на своей машине один из участников забастовки, написано: "Жизнь слишком дорога, и это серьёзная проблема для жителей Парижа".

"Посмотрите: это плакат, который мы расклеиваем, - говорит этот бастующий. -  Сотрудники сегодня протестуют против дороговизны жизни. Как мы здесь отметили, нам трудно прокормиться, найти жилье и добраться до работы".

Генеральное управление гражданской авиации (DGAC) попросило авиакомпании сократить число рейсов с 7:00 до 14:00 ещё и потому, что несколько европейских аэропортов в последнее время столкнулись с огромными трудностями в обслуживании пассажиров из-за нехватки персонала.

Воздушное сообщение в Европе возобновляется на полной скорости и постепенно возвращается к уровню 2019 года. 

"Несмотря на возобновление движения и полученную прибыль, наша работа не оплачивается по справедливой стоимости. Увеличивается всё, кроме нашего вознаграждения", - возмущаются профсоюзы в совместном коммюнике. По их оценкам, за два года в авиационном секторе Франции было потеряно 15 000 рабочих мест из-за пандемии, что привело к перегрузке работой оставшегося персонала. 

В конце апреля профсоюз ADP объявил, что 4000 вакансий должны быть заполнены на платформах аэропортов Орли и Руасси, поскольку столкнулись с серьезными проблемами с набором сотрудников.

Air France, основная компания, работающая в узле Париж-Шарль-де-Голль, отменила 85 рейсов на короткие и средние расстояния, чтобы выполнить требования DGAC. Также планируются "изменения в расписании дальнемагистральных рейсов", добавили в компании, уточнив, что "с заинтересованными клиентами свяжутся напрямую".

Для профсоюза FO "хаос, от которого в течение нескольких недель страдают сотрудники на многих платформах аэропортов во Франции и Европе, невыносим".

В некоторых европейских аэропортах нехватка персонала уже привела к огромному хаосу: так, в аэропортах Амстердам-Схипхол или Франкфурт в последние недели пришлось отменить рейсы из-за нехватки наземного персонала. В Великобритании сотни рейсов были отменены на прошлой неделе по той же причине.