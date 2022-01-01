Наличному евро — 20 лет

Ровно 20 лет назад единая европейская валюта обрела наличную форму: 1 января 2002 года жители 12 стран получили первые банкноты и монеты евро. До этого три года евро существовал в безналичной форме. Европейские министры финансов отметили юбилей на скромной церемонии. Сегодня евро стал одной из мировых резервных валют и заменил национальные деньги в 19 странах с населением в 340 миллионов человек. В то же время введение единой валюты усилило неравенство между "передовыми" и "отстающими" странами Еврозоны.