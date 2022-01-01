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мир

Наличному евро — 20 лет

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 Павел Барсуков
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Ровно 20 лет назад, 1 января 2002 года, жители 12 стран Европы смогли получить первые наличные евро
Ровно 20 лет назад, 1 января 2002 года, жители 12 стран Европы смогли получить первые наличные евро   -   Авторское право  Michael Sohn/2001 AP

Ровно 20 лет назад единая европейская валюта обрела наличную форму: 1 января 2002 года жители 12 стран получили первые банкноты и монеты евро. До этого три года евро существовал в безналичной форме. Европейские министры финансов отметили юбилей на скромной церемонии. Сегодня евро стал одной из мировых резервных валют и заменил национальные деньги в 19 странах с населением в 340 миллионов человек. В то же время введение единой валюты усилило неравенство между "передовыми" и "отстающими" странами Еврозоны.