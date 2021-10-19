Евросоюз восстанавливает фискальную дисциплину

Из-за пандемии коронавируса у стран Евросоюза возникли непредвиденные расходы и упали доходы. Соответственно им пришлось больше занимать капитала. Во вторник Европейская комиссия развернула дискуссию о том, как приспособить к резкому росту задолженности фискальные правила ЕС. Это мепроприятие открыл в Брюсселе исполнительный вице-председатель Еврокомиссии по экономике, работающей для людей:

«В целом налогово-бюджетная база ЕС функционирует хорошо, - сказал Валдис Домбровскис. - Она помогает держать государственные финансы под контролем, особенно порог дефицита в 3%, благодаря которому предотвращены чрезмерные дефициты. Во время пандемии оказалась очень нужной гибкость правил. Но два года назад мы выявили слабые места, бороться с которыми сейчас стало еще важнее».

За это время усугубился старый раскол Евросоюза на остающий Юг и более благополучный Север. В Италия долг состалвяет 160% ВВП, в Греции 200%, и сокращать его ежегодно, как требует Брюссюль, таким странам нереально. Экономист брюссельского института "Брейгель" предсказывает, что даже ведущие страны будут и дальше постоянно превышать дозволенный бюджетный дефицит:

«Южноевропейские страны имеют высокий уровень долга, - отмечает Жолт Дарваш. - Некоторые из них могут оказаться в рискованной ситуации, особенно после того, как Европейский центральный банк прекратит количественное смягчение потому, что к тому времени процентные ставки могут вырасти. Мы сделали некоторые расчеты и пришли к выводу, что некоторым странам Юга Европы пришлось бы провести огромную фискальную корректировку - в размере 5-6% от ВВП - ради соблюдения правила сокращения долга. Я думаю, это немыслимо. Поэтому очень многие страны будут нарушать это требование".

Не нуждаются в каких-либо фискальных корректировках только Дания, Люксембург и Швеция, поскольку долг у них очень низок. Брюссельский экономист надеется, что остальные страны не вернутся к политике жесткой экономии:

«Почти все другие страны Европейского Союза должны будут провести фискальную корректировку. Теперь главный вопрос - это скорость этой корректировки, - продолжал Жолт Дарваш. Я рекомендую Европейской комиссии извлечь уроки из предыдущеих кризисов, глобального финансового кризиса и кризиса евро, о том, что слишком быстрая фискальная консолидация может подорвать восстановление". ".

По итогам дискуссии Еврокомиссия намерена представить свои выводы в первом квартале 2022 года.