МИД России заявляет об угрозе разрушения мировой экономической системы в связи с возможным отключением страны от SWIFT. С такими словами выступили министр иностранных дел Сергей Лавров после совещания с коллегами из стран БРИКС. Он подчеркнул, что Москва намерена «и далее принимать все необходимые меры» для защиты своих интересов.

Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы... но, поскольку такие угрозы звучат, мы вынуждены делать выводы. Сергей Лавров министр иностранных дел России

По словам Лаврова, Россия старается активнее использовать расчёты в национальных валютах при взаимодействии с партнёрами по БРИКС и Евразийскому экономическому союзу. Он уверен, что это будет укреплять надёжность двусторонних отношений «при всех обстоятельствах». Ранее министр рассказывал о подготовке правительственных мер на случай проблем с доступом России к системе SWIFT и ограничений свободного торгового обмена.

Угрозы для связи

Отключить российские финансовые структуры от доступа к системе всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT призывает, в частности, Европарламент. В его резолюции сказано, что это могло бы стать одним из инструментов давления на Москву, наряду с остановкой строительства «Северного потока — 2», санкциями против Росатома и влиятельных российских миллиардеров.

Таким образом, — объясняют авторы документа, — европейские страны могли бы отреагировать на последние скандалы, связанные с Россией. Речь идёт об отравлении и заключении Алексея Навального, о стягивании вооружённых сил к российско-украинской границе и о взрывах на чешском оружейном складе во Врбетице, в причастности к которым обвиняют российские спецслужбы.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, говорил, что у ЕС нет возможности остановить строительство «Северного потока — 2» и отключить Россию от SWIFT.

Российский аналог SWIFT

В Кремле заявляли, что не могут исключать угрозу отключения от межбанковской системы, а МИД России подчеркивал необходимость отказа от западных платёжных платформ. Ранее именно так обосновывали создание российской платёжной системы «Мир».

В начале 2019 глава Центробанка Эльвира Набиуллина отчитывалась о создании национальной системы передачи финансовых сообщений, который представляют «внутренним аналогом» SWIFT. К СПФС, по словам Набиуллиной, подключены тысячи крупнейших организаций во многих странах мира.