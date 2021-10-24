Старейший банк мира может исчезнуть

История старейшего действующего банка в мире, Monte dei Paschi di Siena, близится к концу. Министерство экономики Италии и UniCredit объявили, что прекращают переговоры о покупке этой финансовой организации.

Сиенский банк существует почти 550 лет без перерыва. Но за последние полтора десятилетия его дела идут всё хуже. В 2017 году он чуть было не рухнул. С разрешения Брюсселя Рим тогда спас кредитную организацию с помощью колоссальных вливаний, и теперь 64% банка принадлежит государству. Но Европа поставила условие: за пять лет вернуть банк в частные руки. Срок истекает летом следующего года.

Единственным желающим купить Monte dei Paschi оказался миланский UniCredit. Однако в воскресенье было официально объявлено, что переговоры ни к чему не привели.

Судьба банка может вызвать раскол в правящей коалиции Италии. Премьера Марио Драги подвергают критике даже некоторые его союзники. Они считают, что глава кабинета особенно теперь — обязать просить Брюссель отодвинуть крайний срок приватизации, а в идеале — найти способ сохранить древнейший банк мира под контролем государства.