Самый дешёвый гроб и белые гвоздики: в Кейптауне простились с Десмондом Туту

В Соборе святого Георгия в Кейптауне прошла прощальная панихида по архиепископу Десмонду Туту, лауреату Нобелевской премии мира, борцу за равноправие, которого в Африке почитали за его роль в окончании апартеида.

Ушедший в возрасте 90 лет епископ продумал свои похороны до мелочей. Простой, самый дешевый гроб из светлой сосны, ручки из грубой веревки, наподобие поясов францисканских монахов и белые гвоздики - все как хотел он.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса произнес на службе надгробную речь.

Если бы архиепископ Туту был здесь, он бы сказал "эй, почему вы выглядите такими несчастными?". Он бы хотел заставить нас улыбаться, смеяться. Вот таким он был человеком Сирил Рамафоза президент ЮАР

После панегирика Рамафоза вручил вдове Десмонда Туту "маму Лию", как нежно называют его южноафриканцы, национальный флаг - единственную разрешенную здесь военную дань уважения.

Для своих похорон архиепископ в своем последнем послании к людям выбрал отрывок из Евангелия от Иоанна, где Иисус обращается к своим ученикам после их последней трапезы. Послание любви. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

После панихиды гроб Туту будет вывезен для кремации, а его прах захоронен в колумбарии собора, где он долгое время служил.