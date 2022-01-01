Самый дешёвый гроб и белые гвоздики: в Кейптауне простились с Десмондом Туту

Самый дешёвый гроб и белые гвоздики: в Кейптауне простились с Десмондом ТутуКомментарии
В Соборе святого Георгия в Кейптауне прошла прощальная панихида по архиепископу Десмонду Туту, лауреату Нобелевской премии мира, борцу за равноправие, которого в Африке почитали за его роль в окончании апартеида.
Ушедший в возрасте 90 лет епископ продумал свои похороны до мелочей. Простой, самый дешевый гроб из светлой сосны, ручки из грубой веревки, наподобие поясов францисканских монахов и белые гвоздики - все как хотел он.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса произнес на службе надгробную речь.
После панегирика Рамафоза вручил вдове Десмонда Туту "маму Лию", как нежно называют его южноафриканцы, национальный флаг - единственную разрешенную здесь военную дань уважения.
Для своих похорон архиепископ в своем последнем послании к людям выбрал отрывок из Евангелия от Иоанна, где Иисус обращается к своим ученикам после их последней трапезы. Послание любви. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».
После панихиды гроб Туту будет вывезен для кремации, а его прах захоронен в колумбарии собора, где он долгое время служил.