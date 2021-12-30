ЮАР: концерт и молитва в память о Десмонде Туту

В мэрии Кейптауна прошла эукуменическая церемония в честь борца с апартеидом, почетного архиепископа Десмонда Туту, который скончался 26 декабря на 91-м году жизни.

В мероприятии приняли участие члены семьи Нобелевского лауреата, политики и религиозные лидеры различных конфессий.

На сцене представители различных религий и традиционных верований

Кульминацией памятного вечера стало исполнением южно-африканской певицей Золани Махолой песни Paradise Road, ставшей в 80-х неофициальным гимном борьбы с апартеидом.

Гроб с телом Десмонда Туту выставлен для прощания в кафедральном Соборе Святого Георгия в Кейптауне. Похороны почётного архиепископа пройдут 1 января.