Умер Десмонд Туту

Англиканский архиепископ, активный борец с апартеидом в ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет. Президент страны Сирил Рамафоса назвал его патриотом, которому не было равных, а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".

"Мира нет там, где нет справедливости", - сказал Туту в своей нобелевской лекции.

В 1985 году он стал первым чернокожим епископом в стране, а в 1986-м - первым архиепископом.

После уничтожения режима апартеида Десмонд Туту возглавил комиссию по расследованию совершенных в ЮАР преступлений. А позднее вошел в организацию всемирно известных общественных деятелей "Старейшины", в составе которой участвовал в разрешении конфликтов в разных странах.

Когда его спросили, каким бы он хотел, чтобы его запомнили, он ответил:

"Таким, кто любил, кто смеялся, плакал, был прощен и прощал".

Десмонд Туту был близким другом Нельсона Манделы и именно он представил его в качестве президента в мае 1994 года, когда ЮАР открыла новую страницу своей истории.