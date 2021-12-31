Мировые лидеры поздравляют с Новым годом

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, обращаясь к британцам, отметил, что, благодаря кампании по вакцинации населения, дела в стране с обстоят лучше, нежели в уходящем году. Программа ревакцинации, по словам Джонсона, позволила Великобритании "оставаться наиболее открытой экономикой и обществом среди крупнейших европейских стран".

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "2022 год почти на пороге, и какие бы вызовы ни бросала нам судьба, какие бы мы ни испытывали тревоги в предстоящие недели и месяцы, особенно по поводу омикрон-штамма и растущего числа пациентов в больницах, мы с уверенностью можем сказать одно: в последний день уходящего года наше положение несравненно лучше, чем год назад".

Тема пандемии доминировала и в новогоднем обращении к гражданам канцлера Германии Олафа Шольца. Политик поблагодарил сотрудников больниц и прививочных центров за работу и призвал немцев вакцинироваться.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: "Мы планируем к концу января сделать еще 30 миллионов прививок, что бы быть готовыми к борьбе с омикроном. Давайте все вместе, сделаем все возможное, что бы в 2022 году мы наконец победили коронавирус".

Китайские власти обещают приложить все возможные усилия, чтобы мировая общественность в 2022 году увидела "великолепную пекинскую зимнюю Олимпиаду". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин, председатель КНР: "Осталось чуть более месяца до того, как в Пекине стартуют Олимпийские и Паралимпийские игры. Мы стремимся к тому, чтобы в Играх участвовало как можно больше спортсменов".

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.