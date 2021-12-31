Переходный период без преимуществ

Эта семья британских рыбаков была уверена, что сразу ощутит на себе настоящие последствия "брексита". Сегодня тем, кто раньше зависел от бесперебойного экспорта скоропортящейся продукции, приходтся работать в условиях неопределенности.

"Было много разговоров, что жизнь рыбаков улучшится, что они будут ловить больше рыбы, что будет больше акваторий, где они смогут ловить тралом. Думаю, что многие проголосовали за "брексит", поверив этому, но это не сработало, не так ли", — говорит рыбак Дэйв Драйвер.

У сыроварни Hartington Creamery больше нет клиентов из ЕС — четверть бизнеса просто исчезла в 2021 году. Саймон Спюррелл говорит: "Нам обещали компромиссную сделку, что торговля будет продолжаться точно также как и раньше, но все это было абсолютной ложью, потому что происходящее сегодня — это абсолютная противоположность обещаниям".

Более всего вероятно пострадали те, кто полагался на свободу передвижения. Кевин Хейнс выращивает нарциссы: "Самая большая проблема — нехватка рабочих рук, обычно цветы у нас собирают 100, 150 человек. Но теперь эта цифра снизилась до 25".

А на этой ферме тонны кабачков сгнили — работать некому. Владельцы приняли решение сократить масштабы хозяйства. Джулиан Маркс, управляющий директор Barfoots of botley, говорит: "Ограничения на свободу передвижения привело к катастрофическим последствиям не только в сельском хозяйстве, но и в целом во всех сферах бизнеса, где люди из-за рубежа работали годами, но сегодня возвращаются домой".

На этой свиноводческой ферме производство резко замедлилось из-за массовой нехватки мясников. Проблема до сих пор не решена. Свиновод Софи Хоуп говорит: "Не буду обманывать и скажу, что пришлось тяжело, это несколько бессонных ночей и наполненных тревогой дней. Очень много свиней скопилось на ферме, их просто негде разместить".

Люк Ханрахан, Euronews: "Последение двенадцать месяцев оказались тяжелыми и для индустрии гостеприимства и туризма, которая раньше полагалась на полную занятость сотрудников из европейских стран".

В пятизвездочной гостинице The Rubens At the Palace возле Букингемского дворца на днях не смогли обслужить гостей в ресторане из-за нехватки персонала. Малкольм Хэндри говорит: "Если вы думаете, что все это закончится через месяц или два, то это совсем не так. Невозможность нанимать на работу людей из всей Европы, при том, что мы делали это на протяжении многих лет — вот с чего начинаются все трудности".

И эта проблема распространятся на рестораны и бары по всей Великобритании. Хозяйка ресторана Асма Хан говорит: "Для нас сложившаяся ситуация оказалась очень тяжелой, из-за острой нехватки персонала и перебоев с поставками нет никаких гарантий, что мы вообще что-то получим".

Британские власти утверждают, что переходный период и не должен был быть простым, и со временем каждый сможет ощутить на себе преимущества "брексита".