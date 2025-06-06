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Диалог, торговля и действия в области климата на форуме в Астане

Участники Международного форума в Астане
Участники Международного форума в Астане Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Galiya Khassenkhanova
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Международный форум в Астане (AIF) под названием "Соединяя умы, формируем будущее" собрал более 160 международных спикеров и около 7 000 участников.

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Мировые политики, международные эксперты и представители бизнеса собрались на Астанинском международном форуме, чтобы обсудить дальнейшие действия в мире, полном неопределенностей и конфликтов.

Астанинский международный форум (АМФ) под названием "Соединяя умы, формируем будущее" собрал более 160 международных спикеров и около 7 000 участников.

Мероприятие началось с пленарного заседания, на котором главы государств и высокопоставленные чиновники выразили обеспокоенность тем, в каком состоянии сегодня находится мир.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на растущую поляризацию и усиление конфронтации между государствами. По его словам, конфликты разгораются в 52 государствах, а их экономический ущерб составляет 19 триллионов долларов (16 триллионов евро), или 13,5 % мирового ВВП.

Президент Руанды Пол Кагаме подчеркнул, что глобальные проблемы взаимосвязаны и требуют комплексных решений. Уязвимость только усугубляется, когда внешнее выравнивание происходит без внутренней стабильности.

Гордана Сильяновска-Давкова, президент Северной Македонии, рассказала о необходимости реформ в Организации Объединенных Наций. Она считает, что устав организации был написан 80 лет назад и не предусматривал технологий и сложности мира в 2025 году.

Президент Северной Македонии на форуме в Астане
Президент Северной Македонии на форуме в Астане Euronews

Пан Ги Мун, выступающий в качестве президента и председателя Глобального института зеленого роста, отметил, что проблемы изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды можно решить только коллективно. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Ку Донгю подчеркнул, что продовольствие является одним из основных прав человека, а мир - необходимым условием продовольственной безопасности.

За пленарным заседанием последовало около 40 дискуссионных и других мероприятий, сессий, посвященных торговле, транспорту, зеленой энергетике, углеродной нейтральности, климатическим мерам, экономике, финансам, развитию ИИ и многому другому.

Торговля: позитивы и негативы

Прежде всего, Астанинский международный форум - это площадка для связей и совместной работы, в том числе и в сфере бизнеса. В рамках форума компании из Франции и Италии встретились с казахстанскими бизнесменами и подписали несколько соглашений.

Франция подписала 15 соглашений с Казахстаном, ключевым из которых стал проект стоимостью 90 млн евро (78 млн евро) по строительству завода по производству водорода, который поможет снизить выбросы углекислого газа.

Италия и Казахстан подписали 10 меморандумов на общую сумму 180 млн евро (157 млн евро). Проекты охватывают логистику, машиностроение, переработку сельскохозяйственной продукции, цифровизацию промышленности и "зеленую" энергетику.

Участники форума в Астане
Участники форума в АстанеEuronews

Негативные последствия торговли также обсуждались на одной из панелей, где докладчики говорили о том, как сегодня торговля используется для достижения эгоистических целей.

Если в 2010-х годах мировые державы выступали за свободную торговлю, то в последнее десятилетие ветер переменился. Эксперты сходятся во мнении, что торговля - эффективное оружие, особенно в краткосрочной перспективе, но важна цель, которая за ней стоит.

Транспорт: значение Среднего коридора

Роль Центральной Азии как транзитного узла между Китаем и Европой сегодня неоспорима. Роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, который называют также Средним коридором, в этом отношении и его будущее развитие также обсуждались на AIF.

"В 2024 году грузооборот вырос на 62 % и достиг 4,5 миллиона тонн грузов. Цель - достичь 10 миллионов тонн в 2027 году. В развитие инфраструктуры уже вложено около 15 миллиардов долларов (13 миллиардов евро), а время транспортировки резко сократилось почти до 14-18 дней", - отметил директор казахстанского Института стратегических исследований Еркин Тукумов.

Участники международного форума в Казахстане
Участники международного форума в КазахстанеEuronews

"Средний коридор не решит всех проблем, потому что по суше перевозить некоторые товары было и будет очень дорого. Но он может стать среднесрочным решением, одной из альтернатив", - возразил Юрген Ригтеринк, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Казахстан также объявил о новой транспортной инициативе под названием "Казахстан на перекрестке континентов". Учитывая, что почти 80 % товаров из Азии в Европу следуют через Казахстан, страна пытается облегчить этот процесс, объединив все транспортные услуги и компании на одной платформе.

Изменение климата: необходимость климатического финансирования

В то время как температура в остальном мире, согласно прогнозам, вырастет на 3,7°C к 2090-м годам, температура в Центральной Азии повысится на 5,8°C, почти в два раза больше. Это поставит под угрозу целый ряд секторов, включая безопасность водных ресурсов, продовольственную безопасность, экономическую стабильность, уровень занятости и миграции.

"Изменение климата - это не отдельная проблема. Оно скорее умножает угрозы и проблемы в самых разных секторах", - подчеркнула Зульфия Сулейменова, советник президента Казахстана.

"Изменение климата - это огромная проблема для Центральной Азии, и мы не можем говорить об устойчивом экономическом развитии нашего региона без решения проблем, связанных с климатом".

Участники международного форума в Астане
Участники международного форума в АстанеEuronews

Для эффективной борьбы с этой проблемой региону требуются значительные вложения, но пока что он привлекает лишь менее 1% глобального климатического финансирования.

Одна из сессий форума была посвящена общей доступности и приемлемости климатического финансирования. На сессии также удалось собрать представителей министерств экономики и экологии стран Центральной Азии, чтобы обсудить ускорение действий в области борьбы с изменениями климата.

Возобновляемые источники энергии: актуальность редкоземельных металлов

В контексте растущих климатических проблем подчеркивается важность перехода на "зеленую" энергетику и сокращения выбросов углекислого газа. Казахстан поставил перед собой амбициозную цель - достичь углеродной нейтральности к 2060 году. На данный момент выбросы сократились всего на 6%.

Чтобы помочь в этом вопросе, компания Masdar из ОАЭ пообещала выделить 1 миллиард долларов (880 миллионов евро) на развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане.

На одной из панелей докладчики рассказали о потенциале Казахстана в области возобновляемых источников энергии, особенно ветряной. Обширные степи потенциально могут генерировать 1 миллиард киловатт-часов в год, что в восемь раз превышает потребности страны, а остальную энергию можно экспортировать.

Эксперты также отметили, что развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии стимулирует спрос на редкоземельные элементы, которые стали "новым золотом". В этом смысле у Центральной Азии преимущество по запасам редкоземельных элементов. Только в Казахстане сосредоточено 19 из 34 редкоземельных металлов.

Участники международного форума в Астане
Участники международного форума в АстанеEuronews

Искусственный интеллект: регулирование этичного использования

Ни одна дискуссия в пятницу не обходилась без упоминания преимуществ и угроз искусственного интеллекта. Участники форума обсудили регулирование искусственного интеллекта с точки зрения этичного и безопасного использования.

"Скоро ИИ будет знать о вас больше, чем вы сами. Готовы ли вы к тому, что такой информацией будут делиться без вашего разрешения? Даже с государственными органами, не говоря уже о публичной информации. Я думаю, нам нужно готовиться к новой эре ИИ, смотреть на нее позитивно, но готовиться законодательно, организационно и кадрово", - отметил Еркин Тукумов, директор казахстанского Института стратегических исследований.

В то же время министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев отметил, что в Казахстане уже готовится закон, который будет регулировать использование ИИ, чтобы предотвратить злоупотребления.

"Идея заключается в том, чтобы не перерегулировать, а учесть некоторые этические нормы", - сказал Мадиев, отметив, что в настоящее время закон находится на рассмотрении в парламенте.

В течение двух дней Астанинский международный форум пульсировал диалогами, обменом мнениями и сотрудничеством. От параллельных сессий до общения на высоком уровне, участники искали точки соприкосновения и новые решения, покидая форум с общим обязательством сформировать более стабильное и устойчивое будущее.

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