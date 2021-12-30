В Северной Македонии новый премьер

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский назначил на должность премьер-министра нового лидера социал-демократов Димитра Ковачевского.

На прошлой неделе кресло премьера покинул Зоран Заев после неудачных для правящей СДСМ муниципальных выборов, которые прошли в октябре. О своём решении Заев заявил сразу же после поражения, но формально ушёл в отставку только 22 декабря.

Новый партийный лидер Ковачевский провел успешные коалиционные переговоры с партией албанского меньшинства Северной Македонии. Согласно конституции страны, на формирование нового кабинета отводится 20 дней.