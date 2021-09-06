В Северной Македонии началась первая за 20 лет перепись населения.

Сотрудники центра статистики обходят дома и помогают жителям заполнять анкеты.

Тем не менее из-за новой волны пандемии решение провести перепись сейчас раскритиковали в обществе. Некоторые даже призвали к её бойкоту.

Несмотря на это, власти настаивают на том, что процедура безопасна, и грозят тем, кто откажется участвовать в анкетировании, штрафами.