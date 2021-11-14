Разное послевкусие от COP26

Разное послевкусие от COP26Комментарии
"COP26 провалился" - считают экоактивисты, на протяжении двух недель следившие за событиями климатического саммита ООН в Глазго.
Измененный в последнюю минуту текст итогового соглашения, в котором "поэтапный отказ" от угля был заменен на "поэтапное сокращение" его использования оставило у многих привкус разочарования.
На корректировке формулировки настаивали такие страны как Индия и Китай - одни из крупнейших источников выбросов углекислого газа.
Тем не менее президент COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма, считает соглашение "хрупкой победой".
Прорыва на саммите не получилось и по мнению исполнительного директора Greenpeace International:
Спецпосланник США по климату Джон Керри также хотел видеть стакан наполовину полным.
Цель в 1,5 градуса жива, но шаг, сделанный на COP26, кажется небольшим для долгого пути, который необходимо пройти, чтобы остановить изменение климата.