Разное послевкусие от COP26

"COP26 провалился" - считают экоактивисты, на протяжении двух недель следившие за событиями климатического саммита ООН в Глазго.

Измененный в последнюю минуту текст итогового соглашения, в котором "поэтапный отказ" от угля был заменен на "поэтапное сокращение" его использования оставило у многих привкус разочарования.

На корректировке формулировки настаивали такие страны как Индия и Китай - одни из крупнейших источников выбросов углекислого газа.

Тем не менее президент COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма, считает соглашение "хрупкой победой".

Я разочарован, как я уже сказал, тем, к чему мы пришли, но, тем не менее, мы довели до конца историческое соглашение. Я бы хотел, чтобы мы смогли сохранить формулировки, которые были изначально. Тем не менее, у нас есть позиция по углю, у нас есть формулировка по поэтапному отказу от нераспадающегося угля, и я думаю, что очень многие будут рады тому факту, что хотя бы это было достигнуто Алок Шарма президент COP26

Прорыва на саммите не получилось и по мнению исполнительного директора Greenpeace International:

Я думаю, что соглашение беззубое и слабое. Но это сигнал о конце угля. Так что это хорошо, но это идет в разрез с сегодняшним днем. Цель в 1,5 градуса остается, но уходит на второй план. И я не думаю, что молодые люди по всему миру примут еще один климатический саммит, подобный этому Дженнифер Морган исполнительный директор Greenpeace International

Спецпосланник США по климату Джон Керри также хотел видеть стакан наполовину полным.

Уголь и постепенный отказ от угля - это на бумаге, это часть решения. Вы должны постепенно отказаться от угля, прежде чем вы сможете, цитирую, покончить с углем. Так что это только начало Джон Керри спецпосланник США по климату

Цель в 1,5 градуса жива, но шаг, сделанный на COP26, кажется небольшим для долгого пути, который необходимо пройти, чтобы остановить изменение климата.