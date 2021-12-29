Якутский скульптор создал из навоза символ наступающего года

Из навоза — символ наступающего года: скульптор из Якутии создал большую композицию — семейство тигров. Михаил Боппосов лепит такие скульптуры уже десять лет.

В его селе зимой из навоза делают "танки" — нечто вроде контейнера на полозьях. Замерзший в такой форме навоз проще хранить, а весной его оттаскивают на поле для удобрения. Однажды Михаил решил слепить настоящий танк — и понеслось.

Из-за особенностей выбранного им материала скульптуры он создаёт зимой, как правило — в декабре, к Новому году.

В этом году мастер продолжает работу, несмотря на проблемы со здоровьем — летом у него обнаружили онкологию.