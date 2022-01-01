Новый год в мире: везде салют и шоу, но не везде пускают зрителей

В Москве новогодний салют гремел по всему городу, в том числе на Красной площади. Правда, из-за коронавирусных ограничений у Кремля было совсем немноголюдно.

В Афинах шоу устроили над Парфеноном, а в Берлине — над Бранденбургскими воротами. Власти этих стран сильно ограничили возможности граждан отметить праздник.

В Париже Новый год встречали у Триумфальной арки. Формально, там все должны были быть в масках Thibault Camus/Associated Press

В Париже Эйфелеву башню раскрасили огнями, как новогоднюю ёлку, но обошлись без салюта и больших шоу. Крупные гороад Франции встречают новый год с новыми ограничениями — например, возвращается требование носить маску даже на улице.

Зато в Мадриде на площади Пуэрта-дель-соль собрались несколько тысяч человек, танцевавших под мелодию часов на доме Королевской почты. Формально, правда, доступ на площадь тоже был ограничен.

В Мадриде отмечать Новый год можно, но осторожно Manu Fernandez/Associated Press

В Австралии самое яркое шоу по традиции устроили в Сиднее. До пандемии посмотреть на новогодний салют там собирались до миллиона туристов. Год назад праздник прошёл вовсе без зрителей.

Власти Тайваня подготовили огненное шоу в Тайбэе. Большой небоскреб в центре города стал полотном для ярких трёхмерных эффектов, а для собравшихся гостей играла живая музыка.

В Таиланде стараются не "переборщить" с ограничениями, чтобы не отпугнуть и так немногочисленных туристов Wason Wanichakorn/Associated Press

В Таиланде тоже разрешили праздновать Новый год почти как обычно, сохраняя лишь некоторые ограничения, чтобы поддержать и так пострадавший туристический сектор. Правда, новогодние молитвы в буддистских храмах решено было проводить онлайн.

Самое высокое здание мира — "Бурдж Халифа" в Дубае — стало самой высокой в мире новогодней ёлкой Kamran Jebreili/Associated Press

В Дубае "новогодней ёлкой" стал 828-метровый небоскрёб "Бурдж Халифа", самое высокое здание мира. Его стены стали экраном для светового и лазерного шоу.