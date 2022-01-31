365 восходов в году: Росицу Рикову из Варны называют "девушкой с рассветами". Каждое утро прошлого года она фотографировала первые лучи солнца — с разных точек и в разной обстановке, но при любой погоде, и не пропустила ни одного дня.

Идея пришла совершенно случайно. Фотографией до этого Росица серьёзно не занималась.

Росица Рикова, фотограф:

"Когда я увидела восход 1-го января прошлого года, мне внезапно захотелось увидеть все рассветы в году. Эта мысль меня не оставляла, пока я не решилась написать об этом в фейсбуке".

После этого последовал краткий период сожаления — Росица признаётся, что совсем не жаворонок, и сперва наделась, что осилит хотя бы три рассвета, чтобы над ней из-за уже опубликованного поста не смеялись друзья — но они, наоборот, ей помогли — как и незнакомцы, приходившие на морской берег, чтобы тоже встретить восходящее солнце.

Теперь, после всех рассветов года Росица хочет увидеть все рассветы мира — побывать во всех странах планеты.