Немцы едут в Данию за фейерверком

Из-за всплеска заражений коронавирусом - на этот раз новым штаммом омикрон -- власти Германии второй год подряд решили запретить продажу праздничных фейерверков - но не использование уже имеющихся в наличии. А потому любители праздничных огней ринулись закупаться ими в соседние страны. Продавцы пиротехники в датском Сённеборге на границе с ФРГ рады предоставившемуся шансу поправить свои дела в непредсказуемую эпоху пандемии. А у гостей из Германии глаза разбегаются:

- Купить всё это у нас нельзя, а вот запустить в небо - можно. Вот мы и приехали сюда за покупками.

- Я приобрёл для своей семьи по предварительному заказу несколько ракет, несколько пиротехнических фонтанов это обошлось мне где-то в 3 или 4 тысячи датских крон (400-500 евро).

Продавцы фейерверков на датской сторонеЮтландии говорят, что вот уже несколько дней обслуживают в основном немецких покупателей. Так, в этом магазине они составили 65% всех посетителей.

- Люди приезжают сюда из Гамбурга, Ганновера, Бремена, Ростока, Дюссельдорфа, - говорит владелец магазина.

Настоятельным призывам медиков не устраивать в этом году салюты из-за переполненности отделений интенсивной терапии, к сожалению, внемлют не все.