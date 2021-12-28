В Узбекистане открылся первый завод по глубокой переработке газа: 1,5 млн тонн топлива в год

В Узбекистане торжественно открыли первый в стране завод по глубокой переработке газа. Огромный комплекс на юге республики называют одним из крупнейших инвестиционных проектов не только в стране, но и во всём СНГ. В нём принимали участие компании и корпорации со всего мира. Подчёркивается, что комплекс такого размера и с такими технологиями без иностранного участия было бы не построить.

Марсель Краузе, технический директор Uzbekistan GTL:

"И качество постройки, и все те улучшения, которые развивались на предыдущих заводах — всё это было применено здесь. Так что это на сегодняшний момент самый сложный, самый современный завод такого типа в мире".

Современные технологии означают прежде всего экологичность. Главная продукция — синтетическое, экологически чистое топливо. Завод должен производить 1,5 млн тонн в год.

Кыдырбай Кайпназаров, директор по производству Uzbekistan GTL:

"Этот проект принесёт экологическую выгоду не только Узбекистану, но и всему миру. Мы используем эко-технологию, благодаря которой производим топливо очень высокого качества для самолётов, для автомобилей, для сельского хозяйства".

Власти Узбекистана заявляют, что газом республика обеспечивает сама себя полностью, но жидкое топливо по-прежнему импортируется. Завод должен в первую очередь удовлетворить внутренний спрос — экономить ежегодно полмиллиарда долларов на импорте. Но есть и возможность отправлять высококачественное горючее на экспорт.

Алишер Султанов, министр энергетики Узбекистана:

"Должен вам сказать, что это завод, GTL, хоть он уже является стопроцентной монетизацией газа — то есть газ здесь не выходит — тем не менее нами рассматриваются ещё вопросы строительства производств-сателлитов вокруг этого завода, получения дальнейшей продукции из тех компонентов, которые мы уже получаем здесь".

Строительство началось в 2017 году, стоимость проекта составила 3,4 миллиарда долларов. При этом ожидается, что каждый год завод будет производить топлива на миллиард, и полностью окупится за 9 лет.