Достаточна ли зелена для Брюсселя атомная энергетика?

В Брюсселе идут споры о том, следует ли считать атомную энергетику устойчивой. Если она не влияет на изменение климата, то инвестиции в неё будут поощряться как зелёные. В программе Евросоюза по сокращения выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году говорится о прекращении использования нефтепродуктов, природного газа и угля, но «ядерной альтернативы" в ней нет. Активист кампании Stop Tihange за закрытие устаревших бельгийских АЭС Йорг Шелленберг призывает запретить строительство новых:

"Атомная энергетика может существовать в нормальной рыночной ситуации только, если ей предоставлять огромные субсидии. Я считаю этот путь неправильным. АЭС не могут быть частью концепции возобновляемых источников энергии, потому что они сами потребляют топливо и не заставляют людей экономить ресурсы. По-моему, строить новые атомные электростанции - __не совсем разумная идея".

Но Польша, Чешская республика, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария развивают атомную энергетику. Восточноевропейцы ранее полагались на добычу и сжигание угля, поэтому они поэтому утверждают, их что страны стали меньше загрязнять окружающую среду и приблизились к выполнению экологических требований ЕС.

С этим согласны 87 депутатов Eвропарламента. В своём письме Еврокомиссии они подчеркнули, что хотят больше атомной энергии, а не меньше. Подобное давление на Брюссель оказали на этой неделе 18 профсоюзов из 10 стран ЕС.

Бельгийский профессор энергетической геополитики Самуэль Фурфури считает, что Европа должна прильнуть к такому низкоуглеродному и надежному источнику энергии, как атомная:

"Проблема энергии слишком сложна и велика. Нам нужны все её чистые источники, нам нужен ветер, нам нужна солнечная энергия, нам нужны гидроэлектростанции. Нам нужна биомасса. Нам нужен уголь. Нам нужен газ. И нам нужна ядерная энергия. Из всего этого Еврокомиссия выбрала только ветер и солнце. Это неправильная стратегия".

Но такие страны, как Австрия и Германия, против запуска новых реакторов. После Чернобыля большая часть их общественности боится радиоактивных утечек. И всё же атомные станции, несмотря на споры вокруг них, производят более 26% всей потребляемой в ЕС электроэнергии.

Бельгия на протяжении 50 лет использовала мирный атом. Но теперь энергетической компании ENGIE поручено осуществить план вывода из эксплуатации всех ядерных объектов страны.

На смену, когда-нибудь, возможно, придёт термоядерная энергия - такая же, как у Солнца.