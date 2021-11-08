Дороги становятся электростанциями

Германию, Бельгию и Нидерланды покрывают более 800 тыс. км дорог. Эту инфраструктуру можно использовать для генерации возобновляемой энергии. На одной из автомобильных трасс в Нидерландах шумозащитные экраны покрыты солнечными панелями, вырабатывающими электроэнергию для близлежащих домов.

Сотрудники европейского проекта Rolling Solar занимаются разработкой и оптимизацией солнечных батарей для дорожной инфраструктуры. На этой дороге в нидерландском городе Росмален они экспериментируют с тремя типами фотоэлементов.

«Мы испытываем новые панели с целью снижения затрат, —объясняет менеджер проекта Стейн Веркейлен. — Мы считаем, что это очень полезное решение для энергетического перехода. Потому что земля и пространство используются дважды. Мы придаем еще одну функцию уже существующим конструкциям».

Общая стоимость проекта — почти 6 млн евро, из которых более 2 млн 800 тыс. получены из фонда регионального развития ЕС. В проекте участвуют 20 промышленных предприятий и исследовательских центров из трех стран.

Одна из задач Rolling Solar — развивать трансграничное сотрудничество. В лаборатории Эйндховенского университета ведётся работа над кремниево-кадмиевыми фотоэлементами, которые планируется запустить в массовое производство.

«Это так называемая интегрированная лаборатория, —показывает Петер Тонссен. — Здесь мы разрабатываем уменьшенный прототип конечного продукта. Затем мы испытываем его сопротивляемость в отношении разного рода внешних воздействий, например, влажности, разных газов, находящихся в атмосфере. А если он окажется достаточно жизнеспособным, мы изготовим полноразмерный вариант».

В бельгийском городе Генк шумозащитный экран построен на территории научно-производственного комплекса EnergyVille. К электросети подключены три модуля с разными типами фотоэлементов. Исследователи измеряют их температуру и степень механических деформаций, а также думают о проблемах, которые могут возникнуть в среднесрочной перспективе.

«Остаются нерешенные вопросы, —признаёт Микаэль Дэнен, — профессор университета бельгийского города Хасселт. Кому будет принадлежать произведенная электроэнергия? Кто будет заниматься ремонтом панелей, поврежденных в результате ДТП? Мы будем решать эти вопросы на последующем этапе реализации проекта. Мы займемся снижением стоимости, решением юридических вопросов и разработкой экономических моделей».