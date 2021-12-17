Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Мейв Мак Махон: Эта неделя была насыщенной событиями для учреждений Евросоюза, которые готовятся закрыться на праздники конца года. Лидеры ЕС провели в Брюсселе интенсивный Саммит. Темы обсуждения - омикрон и напряженность в отношениях с Россией.

Депутат Европарламента Манфред Вебер, возглавляющий правоцентристскую фракцию, предупредил лидеров ЕС о том, что им не следует портить Рождество европейским путешественникам:

"Несмотря на то, что растёт количество заражённых омикроном людей, а также случаев заболевания Covid-19, мы должны гарантировать свободу передвижения через открытые границы внутри Европейского Союза. Вот почему мы должны обновить и улучшить ковидный пропуск".

ПЦР-тест для пассажиров, но не везде

Но поскольку такие страны, как Италия и Португалия, по своей инициативе вводят у себя дополнительные меры в отношении вакцинированных европейцев, есть опасения, что этот ковидный пропуск с QR-кодом скоро устареет.

Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга:

"Мы ввели этот пропуск, чтобы показать, как важно иметь возможность проходить через все двери и быть свободным. А если не делать различий между вакцинированными и невакцинированными людьми и требовать у всех ПЦР-тест, то по-моему, это неправильно».

Помимо трудностей с коронавирусом, лидеры ЕС обсуждали ещё одну проблему, - продолжающуюся напряженность в отношениях с Россией. Сообщения о том, что более 120 тыс её солдат находятся на границе с Украиной и готовы к боевым действиям, привели Брюссель в состояние паники. Но, как обычно, он не может сделать многого.

"Последствия военной агрессии будут массивными"

Гитанас Науседа, президент Литвы:

"Наверное, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Мы должны сделать всё, что в наших силах, для предотвращения нахудшего сценария развития событий".

Лидеры ЕС также послали Москве очень сильный сигнал о том, что Россия заплатит высокую цену, если вторгнется в Украину.

Шарль Мишель, Председатель Европейского Совета:

"Если произойдёт военная агрессия против Украины, то последствия будут массивными".

Тем временем, в Страсбурге на этой неделе депутаты Европарламента ясно дали понять, что они думают об агрессивной позиции России, передав престижную награду критику Кремля Алексею Навальному. 45-летний российский активист сидит за решеткой, поэтому его дочь Дарья забрала премию Сахарова от его имени.

Упрёк Дарьи Навальной

Она не скупилась на сильные слова, принимая эту награду:.

"Мы стремимся к Европе идей, торжества демократии и целостности. Нам не нужна Европа канцлеров или министров, мечтающих получить работу в совете директоров путинских государственных компаний или плавать на яхтах олигархов".

В Страсбурге находился также руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков. Его расспросил наш репортёр Шандор Жирош.

Euronews: Как дела у господина Навального, и как он отреагировал на известие о присуждении ему премии Сахарова?

"Борьба с коррупцией - борьба за права человека"

Волков: Мы можем общаться с ним через адвокатов. Мы смогли связаться с ним и сообщить новость о Сахаровской премии. Он отреагировал так, что это не только честь, но он чувствует большую ответственность. Потому что это, наверное, первый случай, когда борьба с коррупцией признана борьбой за права человека.

Euronews: Вы действительно верите, что санкционная политика Европейского Союза будет работать в отношении России? В прошлом мы видели, что это не так...

Волков: Мы никогда не видели действительно суровых и болезненных санкций. Вся политика санкций, применявшаяся до сих пор, была подарком Кремлю. Каждый раз, когда применяются, например, секторальные санкции, широкие экономические санкции против российской экономики в целом, я почти уверен, что в Кремле устраивают вечеринку и открывают ящик шампанского. Такой раунд санкций даёт кремлевской пропаганде уникальную возможность утверждать, что из-за них жизнь такая плохая, люди такие бедные, а средний доход домохозяйства в России снижается восемь лет подряд. Это, мол, не потому, что в России воруют деньги. Это потому, что злой Запад, НАТО, США и Европа давят на неё своими санкциями. Напротив, мы выступаем за персональные санкции. Мы выступаем за то, чтобы преследовать лично Путина. ключи к этому - богатство Путина и его друзья. Путин достаточно умен, вряд ли можно найти где-нибудь банковский счет на имя Владимира Путина. Но есть хорошо известный список его друзей, которые являются номинальными держателями его активов. Их фонды, по сути, являются его деньгами.

Euronews: Премьер-министр Виктор Орбан сказал, что Евросоюз должен отменить санкции в отношении России и сесть за стол с Россией. Что вы думаете? Как ЕС может объединиться против России, если в нём имеются 27 разных интересов?

Волков: Виктор Орбан не пророссийский. Он пропутинский. И это главная проблема. То, что, к сожалению, есть у вас в Венгрии, похоже на то, что были у нас в России 15 лет назад: нападки на свободу слова, преследование политических оппонентов и так далее. Это, конечно, не путинизм, это путинизм очень легкий. Это путинизм "без кофеина". И всё же, мы показываем вам печальный пример того, что произодёт, если всё будет продолжаться таким же образом и дальше. Но я очень надеюсь, что венгерский народ изменит этот курс.

Легализация канабиса

Со всеми этими разговорами о коронавирусе и России ускользают от внимания некоторые другие истории. Например о том, что Мальта стала первой европейской страной, которая разрешила использование в личных целях каннабиса. За это проголосовал во вторник парламент. Примеру Мальты может последовать Люксембург. Курение марихуаны в общественных местах по-прежнему является нарушением закона. Мнение публики разделилось:

"Я не согласна с этим по той причине, что это сделает нас, как общество, более ленивыми".

"Это поможет людям сосуществовать и стать дружелюбнее и добрее друг к другу!"