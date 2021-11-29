Переговоры по иранской ядерной программе возобновились

В Вене начался новый раунд переговоров "пятёрки" международных посредников и Ирана. Дипломаты хотят возобновить "Совместный всеобъемлющий план действий" по иранской ядерной программе — учитывая заявления Вашингтона о готовности вернуться в число участников сделки.

У иранской делегации на этот раз обновлённые требования — но они по-прежнему несовместимы с позицией, которую заняли США.

Санам Вакиль, Королевский институт международных отношений:

"Принципиальных требований два: во-первых, они хотели бы, чтобы все санкции, введённые против Ирана после выхода США из ядерного соглашения, были сняты. И второе, что, на мой взгляд, имеет принципиальное значение, — они хотят гарантий того, что ни одна другая сторона, подписавшая сделку, не сможет отказаться от неё, как это сделали Соединённые Штаты".

Если Штаты применят другой подход или захотят как-то изменить параметры сделки, это потребует от президента США получить одобрение Конгресса для каких-либо изменений. И неясно, сможет ли Байден получить какую-либо поддержку таких мер".

Нынешний раунд переговоров — уже седьмой в этом году. Процесс временно прервался летом, на время выборов и формирования нового правительства Ирана.

После выхода США и введения антииранских санкций Тегеран возобновил работы по обогащению урана и, по мнению экспертов, вплотную подошёл к возможности создания ядерных зарядов. В Иране подчёркивают, что такие шаги были предусмотрены статьями договорённостей.

Кроме этого Тегеран серьёзно ограничил доступ наблюдателей МАГАТЭ к своим ядерным объектам.