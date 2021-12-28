Хрустальный шар на Таймс Сквер

В Нью-Йорке на площади Таймс Сквер к новогодним праздникам установлен хрустальный шар рекордных размеров – более 3,5 м в диаметре, сделанный из 192 хрустальных треугольников.

– Каждый раз мы изменяем дизайн этих треугольников, – поясняет Джеффри Страус, председатель мероприятия. – Сейчас у меня в руках «Дар мудрости», его символизирует колесо, окружённое лепестками знания, вечно устремлённого вперёд.

В этом году из-за распространения штамма омикрон на Таймс Сквер будут действовать ограничения, установленные городскими властями.

– Мы очень довольны сотрудничеством с мэром Де Блазио и городскими службами, – говорит Том Харрис, председатель Альянса Таймс Сквер. На празднества, которые пройдут здесь, будут допускаться лишь те, кто полностью привит, и только в защитных масках.

Каждый треугольник изготовлен вручную опытными мастерами. Хрустальный шар стал настоящим украшением знаменитой Нью-Йоркской площади.