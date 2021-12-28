В Мурсии публике показали уникальный отреставрированный вертеп

В испанской Мурсии после многолетней реставрации вновь открыт уникальный вертеп. Он состоит из 500 деталей, 90% фигурок и предметов находятся в постоянном движении, создавая у зрителя эффект полного погружения в библейский сюжет.

"Нужно много колесиков, ремней, всяких приспособлений, на один механизм порой уходит до трех месяцев работы"

Этот совершенная конструкция - дело рук Мануэля Санчеса Кастелланоса. Он признается, что с детства мечтал найти способ вдохнуть жизнь в неодушевленные предметы.

Мануэль Санчес Кастелланос, создатель Рождества Христова:

"Когда мне было 12 или 13 лет,у меня был мотоцикл и копеечные батарейки, я, помню, тогда сделал цыпленка... ну вот, так все и пошло".

Теперь в хозяйстве Мануэля - десятки животных, а также бытовые постройки и элементы пейзажа. Торговцы здесь продают фрукты, куры клюют зерно, лесорубы пилят дрова - в ожидании рождественского чуда.