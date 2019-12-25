Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Польша

Рождественский вертеп из песка

 Комментарии
  Мария Горковская 
Рождественский вертеп из песка
Авторское право
PLTVP
Размер текста Aa Aa

В праздничном Гданьске появился необычный Рождественский вертеп. Скульптура, изображающая библейскую сцену рождения Иисуса Христа, полностью выполнена из песка. На ее сооружение группе художников из Гданьска, Сопота и Гдыни потребовалось 80 тонн материала.

На открытие вертепа в канун Рождества пришли посмотреть сотни поляков, в том числе представители католической и православной церквей, еврейской и мусульманской общин.

На установленную в районе Олива скульптуру можно будет полюбоваться до 6 января.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.