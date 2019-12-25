Рождественский вертеп из песка

В праздничном Гданьске появился необычный Рождественский вертеп. Скульптура, изображающая библейскую сцену рождения Иисуса Христа, полностью выполнена из песка. На ее сооружение группе художников из Гданьска, Сопота и Гдыни потребовалось 80 тонн материала.

На открытие вертепа в канун Рождества пришли посмотреть сотни поляков, в том числе представители католической и православной церквей, еврейской и мусульманской общин.

На установленную в районе Олива скульптуру можно будет полюбоваться до 6 января.