В Ватикане открылась выставка "Сто вертепов"

Коронавирус заставляет менять рождественские традиции даже Ватикан. В этом году 43-я по счету выставка "Сто вертепов" пройдет под открытым небом - точнее под сводами колоннады Бернини на площади Святого Петра.

Музеи города-государства закрыты до середины января, но, по словам ее куратора, отказаться от этого "символа надежды" здесь не могли.

"Нынешнее Рождество отличается от предыдущих. Но мы не чувствуем себя одинокими. Мы выражаем солидарность с теми, кто страдает по всему миру", - говорит архиепископ Рино Физикелла.

Вертепы в неаполитанском стиле XVIII века, миниатюрные фигурки девы Марии с младенцем Иисусом и Иосифом в палатке спасателей из пострадавшего от землетрясения в 2016 году Аматриче и даже в баллоне огнетушителя. Традиции старые, технологии новые.

"Мы отказываемся от глины, картона и полистирола и обращаемся к переработанным материалам, которые использовали школьники, принявшие участие в проекте", - говорит Иван Рикупэро, куратор выставки.

Считается, что первым решил воспроизвести сцену Рождества Христова в городке Греччо святой Франциск Ассизский в начале 13 века.

Нынешняя выставка продлится до 10 января.