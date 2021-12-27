Иво Андрич - литературная гордость Сербии

В Сербии отмечают 60-ю годовщину вручения Нобелевской премии по литературе югославскому писателю Иво Андричу. Он остается единственным автором, писавшем на сербохорватском языке, который был удостоен этой престижной международной награды. Корреспондент Euronews Невена Петрович посетила музей-квартиру Андрича в Белграде. Прозаик прожил здесь с конца 50-х до своей смерти в 1975 году.

По мнению боснийского и сербского литератора Мухарема Баздулжа, Андрич - один из лучших писателей бывшей Югославии.

Бывает так, что среднего читателя отталкивает синтаксис или лексика, используемые тем или иным автором. Но это не об Андриче, его книги могут читать все. Он был блистательным рассказчиком. В решении Нобелевского комитета говорится о силе повествования, с которой он изображал судьбы, взятые из истории своей страны. Мухарем Баздулж писатель

Андрич родился на территории современной Боснии, в разные периоды он отождествлял себя с хорватской и сербской культурами.

Если вы посмотрите на его библиотеку, вы поймете, что Андрич читал книги на семи или восьми языках, он пропустил через себя всю европейскую культуру. Мухарем Баздулж писатель

До начала Второй мировой войны Андрич также работал дипломатом и в разные годы представлял Югославию в Париже, Берлине, Ватикане и Лиге Наций.

Он уже был известным и переводимым автором. Нобелевская премия подтвердила его место в Пантеоне современной мировой прозы. Мухарем Баздулж писатель

В 1961 году Нобелевский комитет предпочел Андрича таким фаворитам, как Толкин или Стейнбек.

Его книги говорят вам, какой путь избрать, или дают понять, что вы двигаетесь в верном направлении, порой нам не хватает такого ориентира. Мухарем Баздулж

Все свои призовые деньги Иво Андрич пожертвовал на пополнение библиотечного фонда Боснии и Герцеговины.

Среди шедевров Андрича: "Мост на Дрине", "Барышня", "Травницкая хроника", "Проклятый двор".