Иво Андрич - литературная гордость Сербии

Иво Андрич - литературная гордость СербииКомментарии
В Сербии отмечают 60-ю годовщину вручения Нобелевской премии по литературе югославскому писателю Иво Андричу. Он остается единственным автором, писавшем на сербохорватском языке, который был удостоен этой престижной международной награды. Корреспондент Euronews Невена Петрович посетила музей-квартиру Андрича в Белграде. Прозаик прожил здесь с конца 50-х до своей смерти в 1975 году.
По мнению боснийского и сербского литератора Мухарема Баздулжа, Андрич - один из лучших писателей бывшей Югославии.
Андрич родился на территории современной Боснии, в разные периоды он отождествлял себя с хорватской и сербской культурами.
До начала Второй мировой войны Андрич также работал дипломатом и в разные годы представлял Югославию в Париже, Берлине, Ватикане и Лиге Наций.
В 1961 году Нобелевский комитет предпочел Андрича таким фаворитам, как Толкин или Стейнбек.
Все свои призовые деньги Иво Андрич пожертвовал на пополнение библиотечного фонда Боснии и Герцеговины.
Среди шедевров Андрича: "Мост на Дрине", "Барышня", "Травницкая хроника", "Проклятый двор".