Нобелевскую премию по литературе присудили британцу Абдулразаку Гурна

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал 72-летний британский писатель Абдулразак Гурна, родившийся на острове Занзибар в арабской семье.

В шестидесятых годах Гурна покинул Танзанию на фоне антимусульманских выступлений и получил убежище в Англии, где начал университетскую карьеру. Родным языком Гурна был суахили, но в литературе он дебютировал на английском . Первый роман писателя - "Память об отъезде" - был опубликован в 1987 году.

До выхода на пенсию он занимал должность профессора кафедры английской литературы и постколониальных исследований в университете Кента.

В формулировке Шведской Академии говорится, что премия вручается прозаику за бескомпромиссное и сострадательное осмысление последствий колониализма в Африке и его влияния на судьбу и идентичность беженцев.

Нобелевский комитет: "Приверженность Абдулразака Гурна правде и неприятие упрощений поражают."

Гурна - автор десяти романов, еще не переведенных на русский язык. Самые известные его произведения: "Рай", "Восхищение тишиной", "У моря", "Дезертирство".

Абдулразак Гурна - пятый представитель африканского континента среди лауреатов Нобелевской премии по литературе.