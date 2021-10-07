Нобелевскую премию по литературе присудили британцу Абдулразаку Гурна

Нобелевскую премию по литературе присудили британцу Абдулразаку ГурнаКомментарии
В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал 72-летний британский писатель Абдулразак Гурна, родившийся на острове Занзибар в арабской семье.
В шестидесятых годах Гурна покинул Танзанию на фоне антимусульманских выступлений и получил убежище в Англии, где начал университетскую карьеру. Родным языком Гурна был суахили, но в литературе он дебютировал на английском . Первый роман писателя - "Память об отъезде" - был опубликован в 1987 году.
До выхода на пенсию он занимал должность профессора кафедры английской литературы и постколониальных исследований в университете Кента.
В формулировке Шведской Академии говорится, что премия вручается прозаику за бескомпромиссное и сострадательное осмысление последствий колониализма в Африке и его влияния на судьбу и идентичность беженцев.
Гурна - автор десяти романов, еще не переведенных на русский язык. Самые известные его произведения: "Рай", "Восхищение тишиной", "У моря", "Дезертирство".
Абдулразак Гурна - пятый представитель африканского континента среди лауреатов Нобелевской премии по литературе.