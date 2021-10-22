Стихи для детей, красочные иллюстрации и симфоническая музыка - сложно представить, что речь идет о новом произведении американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлеров о приключениях профессора Лэнгдона - "Ангелы и демоны", "Код да Винчи", "Инферно" и других.

Книга для детей под названием "Звериная симфония" вышла год назад и уже обрела мировой успех.

Дэн Браун, сочинивший также музыкальное сопровождение для своего текста, приехал в Прагу, где было запланировано необычное представление - музыку к стихам исполнил Чешский национальный оркестр.

Дэн Браун: "Впервые я написал музыкальное произведение, когда мне было 15 лет. Я гулял в лесу и услышал кваканье лягушек, маленьких и больших, лягушек-быков. Все это мне показалось очень музыкальным. __Я вернулся домой и написал опус "Веселые лягушки". Затем на музыку легли стихи. Мне это так понравилось, что я продолжил писать про зверей, и наконец-то решил закончить этот проект и издать книгу с симфоническим сопровождением".

На первой странице книги напечатан QR-код, благодаря которому можно установить приложение для прослушивания музыки.

Дэн Браун: "_Мне пришло в голову идея добавить QR-код. Это книга для детей, а они обожают технологии. я сам обожаю технологии, а мобильное приложение - это такой простой способ доставить музыку слушателя_м. Поэтому было важным, чтобы доступ к ней был бесплатным".

Видео создания музыкальной книги

В книге "Звериная симфония", рассчитанной на детей от 3 до 7 лет, рассказывается о мышонке-дирижере по имени Маэстро, который собирает других зверей для своего оркестра. Автор триллеров и конспирологических детективов, также зашифровал загадки на страницах книги.

Иржи Скацел, Euronews: "Звериная симфония" вышла в США, и год спустя книга переведена на 56 языков.