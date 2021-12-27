Тысячи бельгийских артистов, организаторов мероприятий и других работников культуры вышли на мирную демонстрацию в центре Брюсселя. Так они хотели выразить протест против решения властей снова ограничить их деятельность из-за распространения штамма омикрон.

Антиковидные меры в стране приняты несмотря на устойчивое снижение числа госпитализаций с COVID-19 в последние недели.

В демонстрации приняли участие по разным оценкам - от 5 до 15 тысяч человек.

Культура очень важна, она всегда помогает, это экономика, но она нам необходима и для нашего душевного здоровья. Это единственный путь для людей проживать новый опыт, делиться чем-то. Для нас крайне важно оставаться открытыми в эти непростые и запутанные времена Михаэль де Кок худрук Фламандского королевского театра

После почти двух лет вынужденного закрытия и ограничений сектор культуры надеялся, что его усилия по заботе о посетителях позволят ему избежать основной тяжести вирусных ограничений.

Несмотря на введенные меры несколько кинотеатров и театров в Брюсселе объявили, что не будут следовать им. По их мнению, они уже достаточно доказали, что их заведения безопасны для публики.

Согласно решению властей, работу в Бельгии могут продолжать лишь рождественские базары, а также рестораны и бары с некоторыми новыми ограничениями.