Бунт бельгийский артистов против новых антиковидных ограниченийКомментарии
Тысячи бельгийских артистов, организаторов мероприятий и других работников культуры вышли на мирную демонстрацию в центре Брюсселя. Так они хотели выразить протест против решения властей снова ограничить их деятельность из-за распространения штамма омикрон.
Антиковидные меры в стране приняты несмотря на устойчивое снижение числа госпитализаций с COVID-19 в последние недели.
В демонстрации приняли участие по разным оценкам - от 5 до 15 тысяч человек.
После почти двух лет вынужденного закрытия и ограничений сектор культуры надеялся, что его усилия по заботе о посетителях позволят ему избежать основной тяжести вирусных ограничений.
Несмотря на введенные меры несколько кинотеатров и театров в Брюсселе объявили, что не будут следовать им. По их мнению, они уже достаточно доказали, что их заведения безопасны для публики.
Согласно решению властей, работу в Бельгии могут продолжать лишь рождественские базары, а также рестораны и бары с некоторыми новыми ограничениями.