Протестные выходные: тысячи противников обязательной вакцинации

Протестные выходные: тысячи противников обязательной вакцинацииКомментарии
Около 5 тысяч человек прошли маршем по центру Брюсселя в знак протеста против антиковидных ограничений, которые европейские страны планируют еще более ужесточить в связи с омикрон-штаммом.
Стычек с полицией избежать не удалось, но повторения беспорядков, которыми запомнились предыдущие манифестации, не случилось.
Во время шествия толпа скандировала "Свободу, свободу!", неся в руках плакаты, осуждающие, как она считает, "вакцинную диктатуру".
На следующий день после протестов в Вене против тех же антиковидных мер и обязательной вакцинации на улицы Инсбрука вышли около 6 тысяч человек.
К ним присоединился лидер оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль.
Противники обязательной вакцинации против COVID-19 протестовали и в центре Праги, а также в других крупных чешских городах.
Кроме этого они выступили против вакцинации детей и ношения масок, а также раскритиковали эффективность вакцин.
В Чехии к марту планируют ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессиональных групп.