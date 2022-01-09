Протестные выходные: тысячи противников обязательной вакцинации

Около 5 тысяч человек прошли маршем по центру Брюсселя в знак протеста против антиковидных ограничений, которые европейские страны планируют еще более ужесточить в связи с омикрон-штаммом.

Стычек с полицией избежать не удалось, но повторения беспорядков, которыми запомнились предыдущие манифестации, не случилось.

Во время шествия толпа скандировала "Свободу, свободу!", неся в руках плакаты, осуждающие, как она считает, "вакцинную диктатуру".

Это совершенно абсурдное управление кризисом, которое сильно влияет на свободы и ведет к китайской системе, если мы позволим этому случиться. И поэтому люди должны протестовать. Дело не в прививке или ее отсутствии, дело в выборе людей и их свободе, а также в управлении кризисом, в центре которого должно быть здоровье, а не финансовые интересы или политики, стоящие за ними Даниэль участница протеста в Брюсселе

На следующий день после протестов в Вене против тех же антиковидных мер и обязательной вакцинации на улицы Инсбрука вышли около 6 тысяч человек.

К ним присоединился лидер оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

Эта демонстрация - наш новогодний концерт за свободу, это он, тирольский новогодний концерт за свободу с четким посланием. И это послание следующее, вы не сломите нас, потому что каждая глупость вашего жуликоватого правительства все больше усиливает сопротивление Герберт Кикль лидер Австрийской партии свободы

Противники обязательной вакцинации против COVID-19 протестовали и в центре Праги, а также в других крупных чешских городах.

Кроме этого они выступили против вакцинации детей и ношения масок, а также раскритиковали эффективность вакцин.

В Чехии к марту планируют ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессиональных групп.