Омикрон, выборы, юбилей Елизаветы Второй на престоле: что ждёт нас в 2022 году?Комментарии
Позади нас – год локдаунов и кризисов, страхов и протестов.
Впереди – Европа, которая хотела бы рассчитывать на большее на мировой арене, но на пути у нее встают раздирающие ее внутренние конфликты.
Давайте посмотрим, чего нам ждать от 2022 года.
Эксперты согласны: COVID-19 не исчезнет в 2022 году, ни в Европе, ни тем более в бедных странах, где вакцинирован даже не каждый сороковой.
Но варианты вируса становятся менее агрессивными, вакцины совершенствуются, а новые антивирусные лекарства - луч надежды: Европейские правительства активно размещают заказы.
Эммануэлю Макрону нужно думать о президентских выборах, в то время как Франция также берет на себя председательство в Евросоюзе. На повестке дня: налоговое регулирование, пакт стабильности, реформа Шенгенской зоны, миграция и правовое законодательство.
Андрей Бабиш отошел от власти в Чешской Республике, поэтому с июля председательство в Совете ЕС перейдет к его преемникам.
Политика Вышеградской группы центрально-европейских стран меняется – новое правительство в Праге твердо поддерживает ЕС.
Мигранты бегут от конфликтов, бедности и климатических катастроф: какой прием они должны получить в Европе - это вопрос, который разделяет правительства, Восток и Запад, Юг и Север.
Граница с Беларусью остается очагом напряженности, а пятилетнее соглашение с Турцией о контроле над потоками мигрантов в восточном Средиземноморье теперь подлежит пересмотру.
В Португалии проходят парламентские выборы после того, как социалистическое правительство меньшинства Антониу Кошты стало первым в современной истории, проигравшим голосование по бюджету. Ожидается, что успеха добьется ультраправая партия «Хватит!».
Перед апрельскими президентскими выборами во Франции по опросам лидирует действующий президент Эммануэль Макрон, но ему противостоит множество соперников, включая консерватора Валери Пекресс и двух ультраправых кандидатов: Марин Ле Пен и Эрика Земмура.
Венгры решат, хотят ли они продлить мандат партии Виктора Орбана "Фидес". Ему предстоит нелегкая задача: шесть оппозиционных партий, представляющих весь политический спектр, объединили свои усилия против него под лозунгом "Движение за Венгрию для всех".
В экономической повестке дня будут доминировать последствия пандемии, а также масштабные расходы государственных органов на смягчение ее последствий. Последние варианты, вероятно, задержат восстановление экономики, но на помощь может прийти "эффект весны" - возвращение к прежней активности и потреблению.
Январь 2022
В конце января пройдут внеочередные парламентские выборы в Португалии.
Февраль 2022
В феврале Пекин примет Олимпиаду, став первым городом, где проходили как летние, так и зимние игры. При этом США возглавляют дипломатический бойкот.
Апрель 2022
В апреле Сербия будет избирать президента и новый парламент – Национальную ассамблею.
Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля, второй тур при необходимости назначен на 24 апреля.
Также в этом месяце, скорее всего, пройдут венгерские парламентские выборы – крайний срок – май.
Май 2022
Турин примет песенный конкурс Евровидение, после триумфа итальянской группы Måneskin в Роттердаме.
Июнь 2022
В феврале исполняется 70 лет со дня вступления королевы Елизаветы на британский престол, но празднование платинового юбилея запланировано на июнь.
Лето-осень 2022
Всемирный экономический форум отложил свой ежегодный слет в Давосе, запланированный на январь до середины 2022 года из-за распространения варианта коронавируса омикрона.
Девиз форума: "Работаем вместе, восстанавливая доверие".
Октябрь 2022
Саммит G20 пройдет в октябре под лозунгом: "Восстанавливаемся вместе, чтобы стать сильнее".
Ноябрь-декабрь 2022
Международное сотрудничество в борьбе с глобальным потеплением снова станет целью ноябрьского саммита COP27 по изменению климата в египетском Шарм-эль-Шейхе.
В ноябре демократы попытаются удержать контроль над Сенатом и Палатой представителей США, но промежуточные выборы редко отдают предпочтение действующему большинству.
А в ноябре и декабре в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу - впервые в истории арабского мира.
И под конец года в Рейкьявике вручат Европейскую кинопремию.