Омикрон, выборы, юбилей Елизаветы Второй на престоле: что ждёт нас в 2022 году?

Позади нас – год локдаунов и кризисов, страхов и протестов.

Впереди – Европа, которая хотела бы рассчитывать на большее на мировой арене, но на пути у нее встают раздирающие ее внутренние конфликты.

Давайте посмотрим, чего нам ждать от 2022 года.

В Нигерии уничтожили 1 млн просроченных вакцин от коронавируса AstraZeneca Olamikan Gbemiga/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Эксперты согласны: COVID-19 не исчезнет в 2022 году, ни в Европе, ни тем более в бедных странах, где вакцинирован даже не каждый сороковой.

Но варианты вируса становятся менее агрессивными, вакцины совершенствуются, а новые антивирусные лекарства - луч надежды: Европейские правительства активно размещают заказы.

Эммануэль Макрон на пресс-конференции по случаю председательства Франции в ЕС Ludovic Marin/AP

Эммануэлю Макрону нужно думать о президентских выборах, в то время как Франция также берет на себя председательство в Евросоюзе. На повестке дня: налоговое регулирование, пакт стабильности, реформа Шенгенской зоны, миграция и правовое законодательство.

Бывший и нынешний премьер-министры Чехии Андрей Бабиш и Петр Фиала Petr David Josek/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Андрей Бабиш отошел от власти в Чешской Республике, поэтому с июля председательство в Совете ЕС перейдет к его преемникам.

Политика Вышеградской группы центрально-европейских стран меняется – новое правительство в Праге твердо поддерживает ЕС.

Мигрантов разместили в логистическом центре недалеко от польско-белорусской границы Andrey Pokumeiko/BelTA

Мигранты бегут от конфликтов, бедности и климатических катастроф: какой прием они должны получить в Европе - это вопрос, который разделяет правительства, Восток и Запад, Юг и Север.

Граница с Беларусью остается очагом напряженности, а пятилетнее соглашение с Турцией о контроле над потоками мигрантов в восточном Средиземноморье теперь подлежит пересмотру.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта на заседании по бюджету Armando Franca/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В Португалии проходят парламентские выборы после того, как социалистическое правительство меньшинства Антониу Кошты стало первым в современной истории, проигравшим голосование по бюджету. Ожидается, что успеха добьется ультраправая партия «Хватит!».

Эрик Земмур — один из главных соперников Макрона на президентских выборах в 2022 году Rafael Yaghobzadeh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Перед апрельскими президентскими выборами во Франции по опросам лидирует действующий президент Эммануэль Макрон, но ему противостоит множество соперников, включая консерватора Валери Пекресс и двух ультраправых кандидатов: Марин Ле Пен и Эрика Земмура.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Johanna Geron/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Венгры решат, хотят ли они продлить мандат партии Виктора Орбана "Фидес". Ему предстоит нелегкая задача: шесть оппозиционных партий, представляющих весь политический спектр, объединили свои усилия против него под лозунгом "Движение за Венгрию для всех".

Частичный локдаун в Нидерландах продлен до 14 января Peter Dejong/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В экономической повестке дня будут доминировать последствия пандемии, а также масштабные расходы государственных органов на смягчение ее последствий. Последние варианты, вероятно, задержат восстановление экономики, но на помощь может прийти "эффект весны" - возвращение к прежней активности и потреблению.

Январь 2022

В конце января пройдут внеочередные парламентские выборы в Португалии.

Февраль 2022

В феврале Пекин примет Олимпиаду, став первым городом, где проходили как летние, так и зимние игры. При этом США возглавляют дипломатический бойкот.

Апрель 2022

В апреле Сербия будет избирать президента и новый парламент – Национальную ассамблею.

Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля, второй тур при необходимости назначен на 24 апреля.

Также в этом месяце, скорее всего, пройдут венгерские парламентские выборы – крайний срок – май.

Май 2022

Турин примет песенный конкурс Евровидение, после триумфа итальянской группы Måneskin в Роттердаме.

Июнь 2022

В феврале исполняется 70 лет со дня вступления королевы Елизаветы на британский престол, но празднование платинового юбилея запланировано на июнь.

Лето-осень 2022

Всемирный экономический форум отложил свой ежегодный слет в Давосе, запланированный на январь до середины 2022 года из-за распространения варианта коронавируса омикрона.

Девиз форума: "Работаем вместе, восстанавливая доверие".

Октябрь 2022

Саммит G20 пройдет в октябре под лозунгом: "Восстанавливаемся вместе, чтобы стать сильнее".

Ноябрь-декабрь 2022

Международное сотрудничество в борьбе с глобальным потеплением снова станет целью ноябрьского саммита COP27 по изменению климата в египетском Шарм-эль-Шейхе.

В ноябре демократы попытаются удержать контроль над Сенатом и Палатой представителей США, но промежуточные выборы редко отдают предпочтение действующему большинству.

А в ноябре и декабре в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу - впервые в истории арабского мира.

И под конец года в Рейкьявике вручат Европейскую кинопремию.