Рождественские напутствия от мировых лидеров

Рождественские напутствия от мировых лидеровКомментарии
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Мировые лидеры обратились к своим нациям с праздничными посланиями.
Королева Елизавета II отдала трогательную дань памяти своему покойному мужу принцу Филиппу в своем первом рождественском телеобращении после его ухода, сказав, что этот день "может быть тяжелым" для тех, кто оплакивает близких.
В своей рождественской речи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от раскола общества и актов агрессии, возникших в Германии с начала пандемии и введения ограничений для борьбы с ней.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден вместе со своим 3-месячным щенком Коммандером поздравили с Рождеством американских военнослужащих, находящихся за рубежом, во время виртуального обращения из Вашингтона.