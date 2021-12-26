Рождественские напутствия от мировых лидеров

Мировые лидеры обратились к своим нациям с праздничными посланиями.

Королева Елизавета II отдала трогательную дань памяти своему покойному мужу принцу Филиппу в своем первом рождественском телеобращении после его ухода, сказав, что этот день "может быть тяжелым" для тех, кто оплакивает близких.

Хотя для многих это время огромного счастья и блага, для тех, кто потерял своих любимых, Рождество может быть тяжелым праздником. В этом году я особенно понимаю, почему. Но на протяжении нескольких месяцев с момента смерти моего любимого Филиппа меня утешали теплые сообщения со всех уголков страны, Содружества и из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, кем он был и что он сделал Елизавета II королева Великобритании

В своей рождественской речи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от раскола общества и актов агрессии, возникших в Германии с начала пандемии и введения ограничений для борьбы с ней.

Мы чувствуем, что после двух лет пришло разочарование, раздражение, поляризация и, к сожалению, показная враждебность. Это правда, что в демократическом обществе мы не обязаны жить в согласии. Но давайте не забывать, что мы - одна страна. Мы должны быть готовы смотреть друг другу в глаза даже после пандемии Франк-Вальтер Штайнмайер президент Германии

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден вместе со своим 3-месячным щенком Коммандером поздравили с Рождеством американских военнослужащих, находящихся за рубежом, во время виртуального обращения из Вашингтона.