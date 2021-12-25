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Италия

"Граду и миру" Папы Франциска: понтифик призвал прихожан к взаимопомощи, а страны - к диалогу

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 Alexander Kazakevich
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"Граду и миру" Папы Франциска: понтифик призвал прихожан к взаимопомощи, а страны - к диалогу
Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В день празднования католического Рождества Папа Римский Франциск обратился к верующим, собравшимся на Площади Святого Петра в Ватикане, с традиционным обращением "Граду и миру".

Среди тем, затронутых понтификом: доступ к вакцинам для бедных, вооруженный конфликт на Украине, гонения на христиан в Мьянме, жесточайший кризис в Ливане.

В период пандемии наша способность к поддержанию социальных отношений подвергается серьезному испытанию; многие люди стали замыкаться в себе, они отказываются от чужой помощи и сами не идут навстречу ближнему. Точно так же на международном уровне есть риск отдаления, отказа от диалога. Текущий кризис может подтолкнуть человечество к коротким путям, в обход более длинных путей диалога.
Франциск
Папа Римский

А в одной из самых старых церквей Рима - базилике Санта-Мария-ин-Трастевере прошёл рождественский обед для бедных, на который были также приглашены беженцы, подавшие прошение о предоставлении убежища. Трапезу для 150 человек устроила католическая благотворительная организация Сант'Эджидио.