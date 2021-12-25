"Граду и миру" Папы Франциска: понтифик призвал прихожан к взаимопомощи, а страны - к диалогу

"Граду и миру" Папы Франциска: понтифик призвал прихожан к взаимопомощи, а страны - к диалогуКомментарии
В день празднования католического Рождества Папа Римский Франциск обратился к верующим, собравшимся на Площади Святого Петра в Ватикане, с традиционным обращением "Граду и миру".
Среди тем, затронутых понтификом: доступ к вакцинам для бедных, вооруженный конфликт на Украине, гонения на христиан в Мьянме, жесточайший кризис в Ливане.
А в одной из самых старых церквей Рима - базилике Санта-Мария-ин-Трастевере прошёл рождественский обед для бедных, на который были также приглашены беженцы, подавшие прошение о предоставлении убежища. Трапезу для 150 человек устроила католическая благотворительная организация Сант'Эджидио.