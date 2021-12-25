Папа Франциск отслужил рождественскую мессу, где напомнил о выборе Иисуса

Папа Франциск отслужил рождественскую мессу перед сотнями прихожан в Соборе Святого Петра в Ватикане несмотря на очередную волну COVID-19.

Понтифик призвал ценить человеческий труд и не допускать смертей на рабочем месте.

Именно там рождается Иисус: рядом с ними, рядом с забытыми на периферии. Он приходит туда, где человеческое достоинство подвергается испытанию. Он приходит, чтобы облагородить отверженных, и сначала открывает Себя им: не образованным и важным людям, а бедным работягам. Бог сегодня приходит, чтобы наполнить достоинством суровость труда. Он напоминает нам о важности наделения мужчин и женщин достоинством через труд Франциск папа Римский

Франциск призвал верующих не забывать о скромности Иисуса и помнить, что Он пришел в мир бедным.

Это послание: Бог не возвышается в величии, а умаляет себя. Умаление в глазах мира - это путь, который Он избрал, чтобы приблизиться к нам, коснуться наших сердец, спасти нас и вернуть нас к тому, что действительно важно Франциск папа Римский

На мессу были допущены 1500 человек, что почти в 10 раз больше, чем в 2020 году, когда Италия погрузилась в рождественский локдаун. Но это все равно малая часть вместимости собора Святого Петра, в обычное время он может принять до 7 000 человек.