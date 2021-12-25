Папа Франциск отслужил рождественскую мессу, где напомнил о выборе Иисуса

Папа Франциск отслужил рождественскую мессу, где напомнил о выборе ИисусаКомментарии
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу перед сотнями прихожан в Соборе Святого Петра в Ватикане несмотря на очередную волну COVID-19.
Понтифик призвал ценить человеческий труд и не допускать смертей на рабочем месте.
Франциск призвал верующих не забывать о скромности Иисуса и помнить, что Он пришел в мир бедным.
На мессу были допущены 1500 человек, что почти в 10 раз больше, чем в 2020 году, когда Италия погрузилась в рождественский локдаун. Но это все равно малая часть вместимости собора Святого Петра, в обычное время он может принять до 7 000 человек.