Папа Франциск: "открыть глаза" на рабство и пытки мигрантов

"Открыть глаза" на рабство и пытки, которым подвергаются мигранты в лагерях призвал папа Франциск на экуменическом богослужении в одной из церквей Никосии. В нем приняли участие несколько десятков мигрантов с детьми. Часть из них войдет в группу из 50 человек, которую понтифик намерен перевезти из Кипра в Италию.

"Это напоминает нам историю прошлого века, нацистов, Сталина, и мы удивляемся, как такое могло произойти, - заявил Франциск. - То, что происходило раньше, случается сегодня на соседних берегах. Они стали местом работорговли, я посмотрел несколько снятых на пленку свидетельств. Это места пыток, здесь продают людей. Моя обязанность - открыть вам глаза".

Собравшиеся в церкви поделились с понтификом свидетельствами о путешествиях из Ирака, Шри-Ланки, Демократической Республики Конго и Камеруна. Один из мигрантов заявил, что его "ранили ненавистью": "Мне пришлось бежать от насилия, бомб, ножей, голода и боли, - рассказал Рош, беженец из Ирака. - Меня гнали по пыльным дорогам, заталкивали в грузовики, прятали в багажниках машин, бросали в протекающие лодки, обманывали, эксплуатировали, забывали, отвергали"...

Некоторые поделились с папой мечтой: "Я мечтаю быть лучшей в своем классе и стать врачом, - рассказала Мариами из Демократической Республики Конго. - Я мечтаю, чтобы мне везде были рады: здесь, в церкви, и в людом другом месте".

Узнав о том, что Франциск заберет 50 мигрантов в Италию, около церкви Святого Креста собрались десятки католиков из стран Ближнего Востока, Африки и Азии в надежде, что и они получат шанс начать новую жизнь.

По данным кипрских властей, за 10 месяцев года на остров прибыли до 10 000 нелегальных мигрантов.