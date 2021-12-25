"Граду и миру": Папа римский обратился к католикам, упомянув конфликт на Украине

"Граду и миру": Папа римский обратился к католикам, упомянув конфликт на УкраинеКомментарии
В день отмечаемого католиками всего мира Рождества Христова папа римский Франциск обратился к пастве с традиционным обращением "Граду и миру" с балкона Собора Святого Петра в Ватикане.
Несмотря на дождь рождественскую речь понтифика пришли послушать сотни верующих. В послании Франциск попросил у Господа обеспечить вакцинами всех нуждающихся.
Особое внимание в своем обращении к верующим понтифик уделил необходимости вести диалог для разрешения конфликтов, в частности международных.
Говоря о постсоветском пространстве, Франциск отметил: "не дай метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине".
Кроме того, понтифик попросил у Господа утешения для женщин, ставших жертвами насилия, и надежды для детей, пострадавших от издевательств и травли.
Обратил он внимание и на возвращение домой пленников, военных и гражданских, а также заключенных по политическим мотивам.