"Граду и миру": Папа римский обратился к католикам, упомянув конфликт на Украине

В день отмечаемого католиками всего мира Рождества Христова папа римский Франциск обратился к пастве с традиционным обращением "Граду и миру" с балкона Собора Святого Петра в Ватикане.

Несмотря на дождь рождественскую речь понтифика пришли послушать сотни верующих. В послании Франциск попросил у Господа обеспечить вакцинами всех нуждающихся.

Господь наш, даруй здоровье немощным и вдохнови всех мужчин и женщин доброй воли на поиск наилучших путей преодоления нынешнего кризиса здравоохранения и его последствий. Открой сердца, чтобы необходимую медицинскую помощь - и, в частности, вакцину - получили те, кто больше всего в ней нуждаются. Вознагради тех, кто щедро посвящает себя заботе о членах своей семьи, больных и самых уязвимых в нашем обществе Франциск папа Римский

Особое внимание в своем обращении к верующим понтифик уделил необходимости вести диалог для разрешения конфликтов, в частности международных.

Говоря о постсоветском пространстве, Франциск отметил: "не дай метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине".

В этот праздничный день давайте умолять его возбудить в сердцах каждого из нас стремление к примирению и братству. Давайте обратимся к Нему в молитве. Младенец Иисус, даруй мир и согласие Ближнему Востоку и всему миру Франциск папа Римский

Кроме того, понтифик попросил у Господа утешения для женщин, ставших жертвами насилия, и надежды для детей, пострадавших от издевательств и травли.

Обратил он внимание и на возвращение домой пленников, военных и гражданских, а также заключенных по политическим мотивам.