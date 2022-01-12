Папа Римский устроил шопинг

Папа тоже ходит за покупками: главу Католической церкви заметили на выходе из музыкального магазина. В нарушение всех правил протокола Папа Римский Франциск покинул Ватикан, приехал в Рим на белом "Фиате 500" в сопровождении полицейских и проскользнул внутрь магазина под названием Stereosound, где провел 12 минут. Как оказалось, до избрания на папский престол Хорхе Марио Бергольо часто заходил сюда за записями. В этот раз Папа Римский ничего не купил, но владельцы магазина подарили ему диск с классической музыкой.