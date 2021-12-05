Папа римский вступился за нелегальных мигрантов

Отношение к беженцам стало главной темой апостольского визита папы римского Франциска в Грецию. Понтифик посетил центр размещения на острове Лесбос, где встретился с просителями убежища. В своём выступлении он раскритиковал миграционную политику европейских стран:

«Надо преодолеть паралич страха, убивающее безразличие, циничное пренебрежение, которое приговаривает к смерти тех, кто находится на задворках... Давайте перестанем игнорировать происходящее, не будем постоянно перекладывать ответственность на других, закрывать глаза на проблему миграции, как будто она никого не волнует, будто это пустое бремя, которое должен взять на себя кто-то другой».

Это уже второй визит папы Франциска в центр размещения на Лесбосе. Предстоятель Римской католической церкви пообещал забрать с собой группу мигрантов в Рим — в знак поддержки беженцев.

По официальным данным, в центре размещения мигрантов на Лесбосе сейчас проживают около 2 тыс. человек. Комплекс заполнен лишь на четверть — он был построен как замена старому лагерю, который критиковали за условия содержания и который сгорел осенью прошлого года. По делу о поджоге осуждены несколько мигрантов.