30 лет без СССР: "Опыт перестройки очень важен сейчас"Комментарии
25 декабря 1991 года советский флаг над Кремлем был спущен навсегда и на карте мира появились 15 новых государств. Принято считать, что процесс распада СССР начался в середине 1980-х годов с приходом к власти Михаила Горбачева и началом реформ, призванных вывести громоздкую советскую машину, построенную на плановой экономике и отсутствии политических свобод, из глубокого кризиса.
Новые свободы и потепление отношений с Западом привели к необратимым для Советского Союза процессам, которые в августе 1991 года вылились в путч. В декабре 1991 года главы трех республик - России, Беларуси и Украины - подписали в Беловежской пуще "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств", и СССР прекратил свое существование.
Специалисты и любители истории до сих пор спорят о наследии советского периода, о том, можно ли было спасти Советский Союз и какую роль в его распаде сыграл Генеральный секретарь Коммунистической партии Михаил Горбачев.
Павел Палажченко с 1985 года был личным переводчиком последнего советского лидера. Сейчас он руководитель отдела международных связей Горбачев-Фонда и его советник. В интервью Euronews Павел поделился своим видением истории распада СССР.
О 25 декабря
Хорошо помню до сих пор огромное самообладание Горбачева, огромную его целеустремленность, смелость, мужество под колоссальным давлением, самоконтроль.
О распаде Советского Союза
Для многих людей распад СССР – это трагедия. Миллионам людей пришлось начинать жизнь заново в другом государстве, не всегда гостеприимном. Некоторые решили уехать из новых независимых государств, другие остались, кто-то адаптировался, кто-то не очень.
Путч и Беловежские соглашения - это и есть две главные причины (развала Советского Союза).
Конечно, был и элемент стечения обстоятельств - стремление Бориса Ельцина стать безраздельным хозяином Кремля. Я думаю, Ельцин надеялся, что все остальные республики никуда не денутся, все равно к нам приползут, потому что у нас ресурсы, у нас военный потенциал - все при нас. Вот такая его позиция, такая его уверенность тоже сыграла свою роль.
Когда мы говорим о том, что произошло 25 декабря, нельзя забывать о том, что произошло в середине августа. Попытка переворота ГКЧП очень сильно ослабила позицию Горбачева, ему было уже труднее осуществлять свою линию на сохранение в какой-то форме Союза.
Соглашение, подписанное в Беловежской пуще, привело к окончательному распаду Союза. Здесь был элемент и трагедии, и элемент стечения обстоятельств, и, в какой то мере, - неизбежности, необходимости адаптации к условиям современного мира, к условиям, когда при всей глобализации все-таки главную роль играют национальные государства.
Горбачев хотел, несмотря на это, в какой-то форме Союз сохранить, но вот из-за этих двух ударов - путча и Беловежских соглашений - сделать это ему не удалось.
О критике политики Горбачева
Часть этой критики основана на незнании, на невежестве, на добросовестных заблуждениях. Часть этой критики, возможно, справедлива.
Скажем, затяжка экономических реформ и трансформации плановой экономики в рыночную. Мы в последние 30 лет убедились, что экономические реформы – дело чрезвычайно сложное, очень медленное. Те, кто критикуют его за то, что он за три, четыре, пять лет он не смог этого сделать, ошибаются.
Конец "холодной войны", безусловно, являлся позитивным фактором для всего мира и для России. Она пользуется до сих пор плодами окончания "холодной войны", в том числе теми свободами, которые люди получили при Горбачеве. Люди к этим правам и свободам относятся уже как к само собой разумеющимся, а ведь это все не просто так произошло, не с неба свалилось. Это результат тех реформ которые при Горбачеве проводились.
Обвинения в адрес Горбачева, что он предал страну, все отдал Западу - это совсем неправда. Когда его обвиняют в расширении НАТО, давайте вспомним, когда началось расширение НАТО, давайте вспомним, какими темпами оно шло, особенно в последнее время. 30 лет спустя винить Горбачева, это как обвинить Николая II в 1947 году.
Об отношениях с Западом
Конечно, нынешнее состояние отношений России со странами запада никого не может удовлетворять. Я думаю, что это очевидно. Это надо преодолевать, и преодолеть это можно только совместными усилиями. Опыт перестройки, опыт внешней политики перестройки, горбачевский опыт, мне кажется, очень важен сейчас, когда обе стороны пытаются преодолеть нынешнюю тупиковую конфронтационную ситуацию.
Не случайно в заявлении, которое опубликовали Путин и Байден после первой своей встречи в Женеве, воспроизводится в точности формулировка Горбачева и Рейгана 1985 года: "В ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана". Это очень важная, на мой взгляд, формулировка. В этом смысле, пока еще в начальной какой-то мере мы видим возвращение к тому опыту, который оставил нам Горбачев и его партнеры.
О советском наследии
Та страна, которая прекратила свое существование с Беловежскими соглашениями, когда три руководителя взяли на себя такую вольность, такую смелость - объявить, что Советского Союза больше нет.
Советский Союз получился такой, каким его хотел видеть Сталин. На словах - Союз суверенных республик, а в действительности - жесткое централизованное государство, где все решения принимаются одним человеком или небольшой группой людей, плюс массовые репрессии, плюс гибель сотен тысяч людей в результате коллективизации и все другие трагедии. Вот в этом прошлом, конечно, было огромное количество минусов, и трудно увидеть какие-то плюсы.
Тем не менее, все-таки после смерти Сталина был положен конец массовым репрессиям, были закрыты лагеря, ликвидирован ГУЛАГ. С другой стороны, не нашли в себе мужество тогдашние руководители изменить систему, экономическую систему, политическую систему. Она осталась авторитарной, даже тоталитарной. В послесталинском периоде и тем более в периоде перестройки я вижу большое количество плюсов и перечеркивать этот период я считаю неверным.