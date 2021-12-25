30 лет без СССР: "Опыт перестройки очень важен сейчас"

25 декабря 1991 года советский флаг над Кремлем был спущен навсегда и на карте мира появились 15 новых государств. Принято считать, что процесс распада СССР начался в середине 1980-х годов с приходом к власти Михаила Горбачева и началом реформ, призванных вывести громоздкую советскую машину, построенную на плановой экономике и отсутствии политических свобод, из глубокого кризиса.

Новые свободы и потепление отношений с Западом привели к необратимым для Советского Союза процессам, которые в августе 1991 года вылились в путч. В декабре 1991 года главы трех республик - России, Беларуси и Украины - подписали в Беловежской пуще "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств", и СССР прекратил свое существование.

Специалисты и любители истории до сих пор спорят о наследии советского периода, о том, можно ли было спасти Советский Союз и какую роль в его распаде сыграл Генеральный секретарь Коммунистической партии Михаил Горбачев.

Павел Палажченко с 1985 года был личным переводчиком последнего советского лидера. Сейчас он руководитель отдела международных связей Горбачев-Фонда и его советник. В интервью Euronews Павел поделился своим видением истории распада СССР.

О 25 декабря

Хорошо помню до сих пор огромное самообладание Горбачева, огромную его целеустремленность, смелость, мужество под колоссальным давлением, самоконтроль.

Осталось в памяти и то достоинство, с которым он прожил эти последние месяцы и объявил о своем решении уйти с поста президента.

О распаде Советского Союза

Борис Ельцин произносит речь с танка перед зданием российского парламента в августе 1991 года. AP Photo

Для многих людей распад СССР – это трагедия. Миллионам людей пришлось начинать жизнь заново в другом государстве, не всегда гостеприимном. Некоторые решили уехать из новых независимых государств, другие остались, кто-то адаптировался, кто-то не очень.

Путч и Беловежские соглашения - это и есть две главные причины (развала Советского Союза).

Сыграло роль и стремление республик построить свои национальные государства, сыграла роль разнородность республик, которые составляли Советский Союз. Все-таки удержать вместе такие разнородные республики как, скажем, Эстония и Туркменистан - очень трудно.

Конечно, был и элемент стечения обстоятельств - стремление Бориса Ельцина стать безраздельным хозяином Кремля. Я думаю, Ельцин надеялся, что все остальные республики никуда не денутся, все равно к нам приползут, потому что у нас ресурсы, у нас военный потенциал - все при нас. Вот такая его позиция, такая его уверенность тоже сыграла свою роль.

Борис Ельцин и Михаил Горбачев в сентябре 1991 года. Alexander Zemlianichenko/AP

Когда мы говорим о том, что произошло 25 декабря, нельзя забывать о том, что произошло в середине августа. Попытка переворота ГКЧП очень сильно ослабила позицию Горбачева, ему было уже труднее осуществлять свою линию на сохранение в какой-то форме Союза.

Соглашение, подписанное в Беловежской пуще, привело к окончательному распаду Союза. Здесь был элемент и трагедии, и элемент стечения обстоятельств, и, в какой то мере, - неизбежности, необходимости адаптации к условиям современного мира, к условиям, когда при всей глобализации все-таки главную роль играют национальные государства.

Горбачев хотел, несмотря на это, в какой-то форме Союз сохранить, но вот из-за этих двух ударов - путча и Беловежских соглашений - сделать это ему не удалось.

О критике политики Горбачева

Конец 80-х ознаменовался серьезным экономическим кризисом в СССР. AP Photo

Часть этой критики основана на незнании, на невежестве, на добросовестных заблуждениях. Часть этой критики, возможно, справедлива.

Скажем, затяжка экономических реформ и трансформации плановой экономики в рыночную. Мы в последние 30 лет убедились, что экономические реформы – дело чрезвычайно сложное, очень медленное. Те, кто критикуют его за то, что он за три, четыре, пять лет он не смог этого сделать, ошибаются.

Доля истины, конечно, есть - экономические трудности сыграли свою роль и в падении популярности Горбачева, и в стремлении республик выкарабкиваться из этого положения самостоятельно.

Конец "холодной войны", безусловно, являлся позитивным фактором для всего мира и для России. Она пользуется до сих пор плодами окончания "холодной войны", в том числе теми свободами, которые люди получили при Горбачеве. Люди к этим правам и свободам относятся уже как к само собой разумеющимся, а ведь это все не просто так произошло, не с неба свалилось. Это результат тех реформ которые при Горбачеве проводились.

Обвинения в адрес Горбачева, что он предал страну, все отдал Западу - это совсем неправда. Когда его обвиняют в расширении НАТО, давайте вспомним, когда началось расширение НАТО, давайте вспомним, какими темпами оно шло, особенно в последнее время. 30 лет спустя винить Горбачева, это как обвинить Николая II в 1947 году.

Об отношениях с Западом

Слева направо: Михаил Горбачев, Павел Палажченко, Рональд Рейган на переговорах в Вашингтоне в 1987 году. Bob Daugherty/Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved

Конечно, нынешнее состояние отношений России со странами запада никого не может удовлетворять. Я думаю, что это очевидно. Это надо преодолевать, и преодолеть это можно только совместными усилиями. Опыт перестройки, опыт внешней политики перестройки, горбачевский опыт, мне кажется, очень важен сейчас, когда обе стороны пытаются преодолеть нынешнюю тупиковую конфронтационную ситуацию.

Не случайно в заявлении, которое опубликовали Путин и Байден после первой своей встречи в Женеве, воспроизводится в точности формулировка Горбачева и Рейгана 1985 года: "В ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана". Это очень важная, на мой взгляд, формулировка. В этом смысле, пока еще в начальной какой-то мере мы видим возвращение к тому опыту, который оставил нам Горбачев и его партнеры.

О советском наследии

Та страна, которая прекратила свое существование с Беловежскими соглашениями, когда три руководителя взяли на себя такую вольность, такую смелость - объявить, что Советского Союза больше нет.

Эта страна все-таки очень сильно отличалась от тоталитарной системы, которую мы унаследовали от Сталина.

Советский Союз получился такой, каким его хотел видеть Сталин. На словах - Союз суверенных республик, а в действительности - жесткое централизованное государство, где все решения принимаются одним человеком или небольшой группой людей, плюс массовые репрессии, плюс гибель сотен тысяч людей в результате коллективизации и все другие трагедии. Вот в этом прошлом, конечно, было огромное количество минусов, и трудно увидеть какие-то плюсы.

Тем не менее, все-таки после смерти Сталина был положен конец массовым репрессиям, были закрыты лагеря, ликвидирован ГУЛАГ. С другой стороны, не нашли в себе мужество тогдашние руководители изменить систему, экономическую систему, политическую систему. Она осталась авторитарной, даже тоталитарной. В послесталинском периоде и тем более в периоде перестройки я вижу большое количество плюсов и перечеркивать этот период я считаю неверным.