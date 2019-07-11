Туск: распад СССР как "благословение"

Способствовать дальнейшей евроинтеграции Грузии пообещал в Батуми? глава Европейского совета Дональд Туск. В черноморском курортном городе открылась конференция, посвященная десятилетию "Восточного партнерства".

Говоря о важности развитии связей ЕС с шестью странами бывшего Советского Союза (Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной), Туск перефразировал слова российского президента о "крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века".

Сегодня в Грузии я бы хотел громко и ясно заявить: распад СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев - для всей центральной и восточной Европы. В том числе и для россиян, я в этом уверен. Дональд Туск глава Европейского совета

Глава Евросовета раскритиковал решение Москвы прекратить воздушное сообщение с Грузией после скандала в парламенте с участием делегации Госдумы РФ.

Вице-президент бундестага Клаудия Рот напомнила, что напряженность в отношениях двух стран сохраняется с момента вооруженного конфликта 2008 года: "Мы не должны забывать, кто оккупант, а чью территорию оккупировали. Оккупант - путинская Россия. Я бы не стала утверждать, что Россия - враг, но проводимую господином Путиным политику нельзя назвать дружелюбной. Запрет на полеты из России в Грузию будет иметь чудовищные экономические последствия. Так вопросы с соседями не решаются".

Недавние антироссийские митинги были направлены против российских властей, а не обычных граждан - уверяют в Грузии и ждут, что те уже в скором времени вновь приедут к ним в гости полюбоваться местными горами и отведать "Киндзмараули": "Не думаю, что нынешняя ситуация приведет к очередной войне. Я много работал с российскими туристами в отельном бизнесе. Им можно доверять, с ними легко иметь дело. Необходимо найти решение, а не разрывать отношения", - говорит местный житель.