Госдума запрещает отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете отождествлять СССР и нацистскую Германию. Авторы инициативы настаивают, что решения и действия советского руководства и военнослужащих ни при каких обстоятельствах нельзя приравнивать к действиям нацистов и их союзников. Такие рассуждения собираются признать незаконными в публичных выступлениях. Речь идёт, в том числе, о публикациях в Интернете.

В России существуют исторические и нравственные аксиомы. Мы защищали свою землю от агрессоров, оккупантов, нелюдей. Советская армия — освободитель, а значит благодетель Европы. Обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы можно и нужно. Только не забывая о том, что Советский Союз, русские люди вели главную борьбу со вселенским злом нацизма. Елена Ямпольская председатель думского комитета по культуре

Проект запрета на отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне был официально внесён в Госдуму в мае. Авторы объясняют, что выполняют поручение президента Владимира Путина, а инициатива стала результатом заседания президентского совета по культуре и искусству, состоявшегося ещё в октябре.

Критики законопроекта обращают внимание на общие формулировки, которые могут привести к запрету любых параллелей между режимами Сталина и Гитлера, а также поставят крест на изучении сотрудничества нацистской Германии и СССР при разделе Польши в начале Второй мировой.

Зачем Сталин и Гитлер Польшу делили

«Коммерсант» приводил мнение историка Олега Будницкого, который связал появление законопроекта с резолюцией Европарламента 19 сентября 2019. Документ осуждал советско-немецкий Договор о ненападении («Пакт Молотова-Рибентропа»), в рамках которого Москва и Берлин определили будущие зоны оккупации. Вторую мировую войну евродепутаты признали непосредственным следствием этого соглашения и его секретных протоколов, « в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния».

МИД России тогда назвал эту резолюцию «ревизией исторических фактов». Согласно версии советских историков, которую приводили на Смоленской площади, таким образом Сталин хотел отсрочить начало войны и спасти поляков от нацистов. Похожие формулировки о «защите жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии» были использованы в ноте советского правительства, переданной послу Польши перед началом вторжения.

Критиковал позицию Европарламента и Владимир Путин. По его словам, резолюция «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз», назвав эти сравнения «ложью». Путин настаивал, что недопустимо приравнивать тоталитаризм и нацизм, и призывал осудить «Мюнхенский сговор» Германии, Великобритании, Франции и Италии о нацистской оккупации Чехословакии в 1938.

Советско-нацистское сотрудничество в начале Второй мировой Путин оправдывал сложной геополитической ситуацией. По его словам, СССР до того предпринимал значительные усилия для создания антигитлеровской коалиции, но не нашёл достаточной поддержки в Европе.

Польша рассматривает действия СССР как акт агрессии и начало длительной оккупации страны. В Варшаве обращают внимание на массовые аресты и убийства поляков, в частности, на Катынский расстрел офицеров. Сталинские репрессии и депортацию жителей республики впоследствии осудила РСФСР. Произошло это в рамках реабилитации репрессированных народов. В законе 1991 г. говорится о советской «политике клеветы и геноцида» в отношении наций, этнических групп и исторически сложившихся общностей.