В Гонконге демонтировали ещё два памятника событиям на Тяньаньмэнь

Еще два гонконгских вуза убрали с территории кампусов памятники жертвам событий на пекинской площади Тяньаньмэнь.

Китайский университет Гонконга избавился от статуи "Богини демократии" высотой 6,4 метра. Она находилась там с 2010 года по инициативе Студенческого союза. Университет Линнань демонтировал барельеф, также посвященный этой тематике и выполненный тем же автором - скульптором и правозащитником Чэнь Вэйминем, гражданином Новой Зеландии.

"Барельеф памяти событий 4 июня 1989 года и "Богиня демократии" важны для студентов, чтобы изучать историю и развивать способность критически осмысливать прошлое. Университет Линнань пытается уничтожить эту возможность", - заявил представитель Студенческого союза Тонг Кин-Ок.

Накануне Университет Гонконга убрал с территории кампуса 8-метровую скульптуру "Столп стыда", которая находилась там более 20 лет. Медное изваяние весом в две тонны было выполнено датским скульптором Йенсом Гальшиотом, который изобразил десятки переплетённых тел, символизируя погибших в ходе трагических событий на площади Тяньаньмэнь.

В 1997 году Гальшиот передал эту работу для постоянной экспозиции оппозиционному "Гонконгскому альянсу в поддержку патриотического демократического движения в Китае". Сменив несколько мест, скульптура в итоге оказалась в 1998 году в Университете Гонконга. В конце сентября текущего года альянс распался; его члены подозреваются в сговоре с внешними силами и стали фигурантами дел о нарушении нового закона о национальной безопасности.